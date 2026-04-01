يرتبط مرض هشاشة العظام في الغالب بالنساء، لكن يصاب ملايين الرجال به أيضا وغالبا ما تمر أعراضه دون ملاحظة.

ما هو مرض هشاشة العظام؟

هي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وهشة، مما يزيد من خطر الكسور من السقوط البسيط أو الإجهاد.

ويعرف هذا المرض غالبا باسم "المرض الصامت" لأن أعراضه لا تظهر إلا بعد حدوث فقدان كبير في كثافة العظام، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

ما هي العلامات التحذيرية التي يتجاهلها الرجال؟

هل آلام الظهر المتكرر علامة خطر؟

آلام الظهر المزمنة وغير المبررة تشير إلى كسور في الفقرات، وهي من المضاعفات الشائعة لهشاشة العظام.

وعندما تضعف عظام العمود الفقري تنضغط أو تنهار، مما يؤدي إلى ألم لا يتحسن بالراحة أو العلاج الأساسي.

ويخلط العديد من الرجال بين هذا الألم وإجهاد العضلات أو التقدم في السن.

انحناء الظهر وفقدان الطول

فقدان الطول تدريجيا أو انحناء في الظهر من علامات مرض الحداب، ويعد مؤشر رئيسي على هشاشة العظام، فعندما تضعف عظام العمود الفقري وتنضغط، فإنها تسبب فقدان تدريجي للطول والانحناء للأمام، نظرا لأن هذه التغيرات تحدث ببطء، فغالبا ما يتم تجاهلها، ومع ذلك، تشير إلى فقدان متقدم في كثافة العظام.

هل يمكن أن يكون كسر بسيط إنذارا خطيرا؟

من أخطر علامات التحذير التي غالباً ما يتم تجاهلها كسر العظام نتيجة حادث بسيط، فالانزلاق البسيط أو الاصطدام أو حتى رفع شيء ثقيل لا يجب أن يسبب كسورا، أما عند الرجال المصابين بهشاشة العظام، فتشمل مواقع الكسور الشائعة الرسغ والورك والعمود الفقري.

ويطلق الأطباء على هذه الكسور اسم كسور الهشاشة، وتعد أول علامة واضحة على انخفاض كثافة العظام بشكل ملحوظ.

هو مرض يضعف ويرقق العظام ويجعلها أكثر عرضة للكسر وأقل كثافة، وعادة ما تكون العظام كثيفة وقوية بما يكفي لتحمل وزن الجسم وامتصاص معظم أنواع الصدمات.

ومع التقدم في السن، تفقد العظام بشكل طبيعي جزءا من كثافتها وقدرتها على التجدد.

لذا إذا كنت مصابا بهشاشة العظام، فإن عظامك تصبح أكثر هشاشة وضعفا مما ينبغي.

ويعاني حوالي ثلث البالغين فوق سن الخمسين، ممن لا يعانون من هشاشة العظام، من نقص كثافة العظام، أي أن كثافة عظامهم أقل من المعدل الطبيعي لأعمارهم، ويعد هذا مؤشرا مبكرا لهشاشة العظام.

لماذا يغفل الرجال عن معظم علامات هشاشة العظام؟

لا يعتبر كثير من الرجال هشاشة العظام مشكلة خاصة بالرجال، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص.

ولأن الأعراض غالبا ما تكون خفيفة، فإن الرجال لا يطلبون المساعدة إلا بعد حدوث مضاعفات خطيرة.

ما هي العوامل التي تزيد من خطر الإصابة؟

العمر، وخاصة لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما

انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون

التدخين وتعاطي الكحول

نمط الحياة الخامل

نقص تناول الكالسيوم وفيتامين د

ما هي طرق الوقاية من هشاشة العظام؟

ممارسة تمارين تحمل الوزن بانتظام، مثل المشي أو تمارين القوة.

تناول الكالسيوم وفيتامين د بكميات معتدلة.

تجنب التدخين والإفراط في تناول الكحول.

