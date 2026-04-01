طفرة في زراعات القمح بمحافظة المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عن تحقيق طفرة ملحوظة في المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة فعليًا بمحصول القمح هذا الموسم بلغت 232 ألفًا و733 فدانًا، متجاوزة المستهدف البالغ 217 ألف فدان، بزيادة تُقدّر بنحو 16 ألف فدان، وذلك في ضوء الجهود المكثفة المبذولة لتحفيز المزارعين والتوسع في الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تمثل أيضًا نموًا ملحوظًا مقارنة بالموسم الماضي، الذي بلغت فيه المساحة المنزرعة نحو 223 ألف فدان، بما يعادل زيادة تتجاوز 10 آلاف فدان، وهو ما يؤكد فاعلية خطط التوسع الأفقي والرأسي في زراعة القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الحميد العويسى، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المديرية وفّرت كافة أوجه الدعم الفني للمزارعين منذ بداية الموسم، من خلال إتاحة التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وتكثيف أعمال الإرشاد الزراعي، لمواجهة التحديات المناخية وضمان تحقيق أعلى إنتاجية للفدان.