كثير من الأشخاص يعتقدون أن أصوات البطن هي دليل على الجوع فقط ، لكن الحقيقة أن هذه الأصوات تكون طبيعية في بعض الأحيان، وتشير في أحيان أخرى إلى مشكلات صحية تستدعي الانتباه، خاصة إذا تكررت بشكل مزعج أو صاحبتها أعراض أخرى.



وبحسب ما ذكره موقع " verywellhealth "، إليك إلى ماذا تشير أصوات المعدة بعيدا عن الشعور بالجوع.

ما سبب أصوات المعدة في الأساس؟

تحدث أصوات المعدة نتيجة حركة الطعام والسوائل والغازات داخل الجهاز الهضمي، وهي عملية طبيعية يقوم بها الجسم طوال الوقت، حتى عند عدم تناول الطعام، تستمر الأمعاء في الانقباض فيما يعرف بحركة التنظيف، ما يصدر أصواتًا واضحة.

لكن عندما تصبح هذه الأصوات متكررة أو مصحوبة بألم أو اضطرابات، تكون إشارة إلى خلل ما.

متى تكون أصوات المعدة غير طبيعية؟

تصبح أصوات المعدة مقلقة عندما تكون:



- متكررة بشكل غير معتاد.

- مصحوبة بانتفاخ أو ألم.

- مرتبطة بإسهال أو إمساك مستمر.

- تحدث حتى بعد تناول الطعام مباشرة.

ما الأمراض الخطيرة التي تشير إليها أصوات المعدة؟

1- متلازمة القولون العصبي



تعد من أكثر الأسباب شيوعًا لأصوات البطن المزعجة في هذه الحالة، يحدث اضطراب في حركة الأمعاء، ما يؤدي إلى زيادة الغازات والانقباضات، وبالتالي سماع أصوات واضحة في البطن، وغالبًا ما يصاحبها ألم متكرر، وانتفاخ، وتغير في طبيعة الإخراج بين الإسهال والإمساك.



2- انسداد الأمعاء



من الحالات الخطيرة التي تبدأ بأصوات قوية وغير معتادة في البطن، ويحدث الانسداد عندما يتوقف مرور الطعام أو السوائل داخل الأمعاء، ما يؤدي إلى زيادة الضغط والحركة في محاولة لدفع البراز، تكون مصحوبة بألم شديد، وانتفاخ ملحوظ، وغثيان أو قيء، وتتطلب تدخل طبي فوري.

3- التهابات الجهاز الهضمي



مثل العدوى البكتيرية أو الفيروسية، والتي تسبب اضطراب في حركة الأمعاء وزيادة نشاطها، ما يؤدي إلى أصوات ملحوظة، وعادة تكون مصحوبة بإسهال، وألم في البطن، وارتفاع درجة الحرارة في بعض الحالات، مع العلم أن إهمال العلاج يؤدي إلى مضاعفات مثل الجفاف أو تفاقم الالتهاب.



كيف تفرق بين الصوت الطبيعي والخطر؟



الصوت الطبيعي يكون خفيفًا ومتقطعًا ولا يسبب أي ألم أو إزعاج، وغالبًا يظهر عند الجوع أما الصوت المرتبط بمشكلة صحية، فيكون متكررًا، ومصحوبًا بأعراض أخرى واضحة، ويؤثر على الراحة اليومية.



متى يجب التوجه إلى الطبيب؟



ينصح بمراجعة الطبيب إذا استمرت أصوات المعدة لفترة طويلة أو كانت مصحوبة بأعراض مثل:

1- ألم شديد أو مستمر.

2- قيء متكرر.

3- فقدان الوزن غير المبرر.

4- انتفاخ ملحوظ ومستمر.



5- تغيرات حادة في الإخراج.

أقرأ أيضًا:

علاج حرقة المعدة.. آثار جانبية خطيرة لدواء شائع يتجاهلها كثيرون



هل شعرت بهذه الأعراض في معدتك؟ 7 علامات تكشف جرثومة المعدة



5 طرق فعالة لتخفيف ألم ارتجاع المريء والمعدة





