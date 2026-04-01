يعتقد الكثيرون أن وجبة الإفطار دائمًا صحية، لكن بعض الأطعمة الشائعة يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، دون أن يشعر الشخص بذلك، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

بحسب ما ذكره موقع " verywellhealth "



ما هي هذه الوجبات الصباحية التي ترفع الكوليسترول ؟

هل تناول البيض المقلي مع الزبدة بكثرة يرفع الكوليسترول؟

يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول الضار، خاصة عند الإفراط في استخدام الزبدة أو القلي بالزيوت الغنية بالدهون غير الصحية.

هل المعجنات والفطائر الجاهزة تضر بصحة القلب؟

الفطائر الجاهزة تحتوي على دهون مهدرجة وسكر مرتفع، ما يرفع مستوى الكوليسترول الضار ويؤثر على صحة القلب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

هل اللحوم المصنعة تزيد خطر الكوليسترول؟

مثل النقانق واللانشون، تحتوي على دهون مشبعة ومواد حافظة تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.



هل الجبن الدسم يساهم في رفع الكوليسترول؟

الجبن كامل الدسم غني بالدهون المشبعة، وتناول كميات كبيرة منه صباحًا يساهم في زيادة الكوليسترول الضار.



هل الحبوب الجاهزة المحلاة تؤثر على الكوليسترول؟

بعض حبوب الإفطار الجاهزة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية، ما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن.

كيف تؤثر هذه الوجبات على الجسم؟



الدهون المشبعة والمهدرجة التي تحتوي عليها هذه الوجبات ترفع مستوى الكوليسترول الضار، وتخفض الكوليسترول الجيد، ما يسرع من تكون الترسبات الدهنية في الشرايين، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية على المدى الطويل.



ما هي النصائح اللازمة لتناول إفطار صحي يحمي القلب ؟



استبدال الدهون المشبعة بزيوت صحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو.

تناول البيض مسلوقًا بدل المقلي.

اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم.

الاعتماد على الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة.

إضافة المكسرات النيئة أو البذور الغنية بالألياف الصحية.

