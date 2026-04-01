على عكس الشائع لدى كثير من الناس، ليست كل الخضروات الطازجة أفضل دائمًا من المجمدة، بل إن بعض الأنواع يُفضل شراؤها مجمدة لاعتبارات صحية وعملية مهمة. في هذا التقرير نستعرض الأسباب التي تجعل الخضروات المجمدة خيارًا ذكيًا في كثير من الحالات.



وبحسب ما ذكره موقع " eatingwell "، إليك الخضروات التي يفضل شرائها مجمدة.



لماذا تكون الخضروات المجمدة أحيانًا أفضل من الطازجة؟



السبب ببساطة يرجع إلى توقيت الحصاد وطريقة الحفظ، الخضروات التي يتم تجميدها تقطف عادة في أفضل وقت لها، عندما تكون مليئة بالفيتامينات والمعادن، بعد ذلك تُجمد بسرعة، وهذا يساعد على الحفاظ على قيمتها الغذائية كما هي تقريبًا.



أما الخضروات الطازجة، فغالبًا تُقطف قبل أن تنضج تمامًا حتى تتحمل النقل والتخزين، وخلال رحلتها من المزرعة إلى السوق قد تمر أيام أو حتى أسابيع، وخلال هذه الفترة تبدأ بعض الفيتامينات في التراجع تدريجيًا.



ما السبب في احتفاظ الخضروات المجمدة بفوائدها؟



عند التجميد، تقل سرعة التفاعلات داخل الخضروات بشكل كبير، وهذا يعني أن الفيتامينات مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة تظل محفوظة لفترة أطول.



على العكس، الخضروات الطازجة تتعرض للهواء والضوء ودرجات حرارة مختلفة أثناء النقل والتخزين، وهذا يؤدي مع الوقت إلى فقدان جزء من قيمتها الغذائية.



ما هي الخضروات التي يفضل شرائها مجمدة؟



هناك أنواع معينة تستفيد بشكل واضح من التجميد، ومنها:



1- البازلاء، تعد من أفضل الخضروات التي يفضل شرائها مجمدة، لأن حلاوتها وقيمتها الغذائية تتراجع سريعًا بعد الحصاد، لذا التجميد يحافظ على مذاقها وقيمتها.



2- السبانخ الطازجة من الخضروات التي تفقد الكثير من حجمها وعناصرها عند التخزين، بينما المجمدة تكون مركزة وسهلة الاستخدام وتحتفظ بالحديد ومضادات الأكسدة.



3- البروكلي الطازج يفقد جزء من الفيتامينات الموجودة به، إذا بقي في الثلاجة لفترة، بينما المجمد يتم حفظه في أفضل حالاته الغذائية.



4- تحتفظ الذرة المجمدة بحلاوتها الطبيعية وقيمتها الغذائية بشكل أفضل مقارنة بالطازجة التي تجف أو تفقد طعمها سريعًا.



5- الفاصوليا الخضراء تساعد في الحفاظ على قوامها وقيمتها الغذائية، خاصة إذا لم تكن طازجة تمامًا عند الشراء.



ما السبب في أن المجمدة أحيانًا أكثر أمانًا؟



الخضروات المجمدة تمر غالبًا بعملية تنظيف وتقطيع قبل التجميد، ما يقلل من احتمالية التلوث بالبكتيريا، كما أن التجميد يحد من نمو الميكروبات، على عكس الخضروات الطازجة التي تتعرض للتلوث أثناء النقل أو العرض.



هل هناك عيوب للخضروات المجمدة؟



رغم فوائدها، إلا أن بعض الخضروات تفقد جزء من قوامها بعد الطهي، مثل الكوسة أو الخيار، لذلك لا يفضل تجميد كل الأنواع كما يجب الانتباه إلى اختيار المنتجات الخالية من الإضافات مثل الصلصات أو الملح الزائد.



كيف تختار الخضروات المجمدة بشكل صحي؟



يفضل اختيار الأنواع التي تحتوي على مكون واحد فقط الخضار نفسه، والتأكد من عدم وجود ثلج متراكم داخل العبوة، لأن ذلك يشير إلى ذوبانها وإعادة تجميدها كما ينصح بحفظها في الفريزر وعدم تركها تذوب ثم إعادة تجميدها.

