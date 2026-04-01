أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استئناف الدراسة غدًا الخميس 2 أبريل 2026 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء آخر تحديثات حالة الطقس.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار جاء في إطار التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبعد الاطلاع على أحدث تقارير الأحوال الجوية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت، عن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 01 أبريل 2026 في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات.

وأوضحت الوزارة، أنه حرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات ؛ فقد تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.