هل تعالج الكوكاكولا والبطاطس المقلية الصداع النصفي؟.. مفاجأة

كتبت: نورهان ربيع



يلجأ أغلب الناس للأدوية ومسكنات الألم سريعة المفعول فور الشعور بآلام الصداع النصفي، ولكن هناك نوع آخر من العلاج انتشر في الآونة الأخيرة وهو تناول الكوكاكولا والبطاطس المقلية، على اعتبار أنهما قادرين على تخفيف آلام الصداع النصفي أو إيقافها تماما، بينما يزعم البعض أن هذه مجرد خرافة ولا علاقة لها بالعلاج أو تخفيف الآلام.



وتقول الدكتورة أماندا إليسون، أستاذة علم الأعصاب في جامعة دورهام، في ورقة بحثية نشرها "ذا كونفيرسيشن" أن الكافيين الموجود في كوكاكولا يعمل كمضيق للأوعية الدموية، مما يساعد على مواجهة تمدد الأوعية الدموية الذي يحدث أثناء الصداع النصفي؛ وهو محفز رئيسي للألم.



وعندما تتوسع الأوعية الدموية، فإنها تضغط على الأعصاب القريبة الحساسة للألم وتنشطها، وخاصة تلك الموجودة في الجهاز الثلاثي التوائم، الذي يحمل معلومات حسية عن اللمس والألم ودرجة الحرارة من الرأس والوجه إلى الدماغ، ما يؤدي إلى ذلك الصداع النابض الذي نعرفه، ولذلك غالباً ما يُضاف الكافيين إلى أدوية الصداع التي تُصرف دون وصفة طبية.



وأضافت: "أن السكر والملح الموجودان في مشروبات الكولا والبطاطس المقلية يساعدان على استعادة توازن سكر الدم والكهارل، وكلاهما قد يُضطرب أثناء نوبة الصداع النصفي.

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