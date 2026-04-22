"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا

كتب : أحمد العش

07:41 م 22/04/2026

شبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس 23 أبريل 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة طقس الخميس 23 أبريل 2026

أوضح "البيان" أن الطقس يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ويميل للبرودة ليلًا.

وأضافت "الهيئة" أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى 30 درجة وصغرى 18 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى 29 درجة وصغرى 17 درجة، وفي شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة والصغرى 16 درجة، فيما تسجل جنوب الصعيد عظمى 35 درجة وصغرى 19 درجة.

حذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و32 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت "الأرصاد" إلى فرص ضعيفة لظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات المستمرة التي تصدرها، في ظل التغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال فصل الربيع.

اقرأ أيضًا:

أتربة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

تغير المناخ يحذر: الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي
رياضة عربية وعالمية

حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
حوادث وقضايا

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
رياضة محلية

بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
شئون عربية و دولية

سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا

أخبار

المزيد

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟