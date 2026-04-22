أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس 23 أبريل 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

أوضح "البيان" أن الطقس يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ويميل للبرودة ليلًا.

وأضافت "الهيئة" أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى 30 درجة وصغرى 18 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى 29 درجة وصغرى 17 درجة، وفي شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة والصغرى 16 درجة، فيما تسجل جنوب الصعيد عظمى 35 درجة وصغرى 19 درجة.

شبورة مائية على الطرق

حذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط للرياح وسحب خفيفة

وأشارت إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و32 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت "الأرصاد" إلى فرص ضعيفة لظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات المستمرة التي تصدرها، في ظل التغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال فصل الربيع.

اقرأ أيضًا:

أتربة وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

تغير المناخ يحذر: الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل