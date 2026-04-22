شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في اللقاء الافتراضي "أونلاين" للجنة التوجيهية الأول لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

واستهل نائب المحافظ كلمته بالترحيب بالسادة الحضور من ممثلي الحكومة المصرية من وزارات الصناعة والخارجية والتنمية المحلية والبيئة وشركاء التنمية الدوليين، ناقلًا تحيات السيد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ومؤكدًا دعم المحافظة لجهود الدولة في تعزيز مسار التنمية الصناعية المستدامة، معربًا عن شكره لمشروع النمو الأخضر الشامل (اليونيدو) على دعمه للصناعات الخضراء بالمحافظة والمزارعين، وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار نائب محافظ الأقصر، إلى ما تمتلكه الأقصر من مقومات واعدة، من بينها مناطق صناعية في البغدادي بالبياضية وطيبة الجديدة، حيث ترتبط بعدد من الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالقطاع الزراعي، خاصة محاصيل القمح وقصب السكر والموز والطماطم والصناعات المرتبطة بها ، إلى جانب الطبيعة السياحية والأثرية للمحافظة التي تدعم تنوع الأنشطة الاقتصادية.

كما أكد نائب محافظ الأقصر، أن الأقصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الشباب والفتيات وتأهيلهم لسوق العمل، خاصة من راغبي العمل وأصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي ودعم قضايا المناخ، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من برامج ومشروعات التنمية التي تنفذها الجهات الدولية، وعلى رأسها مشروعات اليونيدو داخل المحافظة.

كما شدد نائب محافظ الأقصر ، على اهتمام المحافظة بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال التدريب ورفع القدرات، بما يسهم في زيادة مشاركتها في سوق العمل وخاصة في المجال الصناعي، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية ضمن خطط التنمية المحلية.

وأشار نائب المحافظ، إلى الحاجة للتوسع في البرامج التدريبية وبناء القدرات، مع أهمية وضع رؤية وخطة متكاملة لدعم تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة.

وشهد الاجتماع جلسة افتتاحية، أعقبها عرض شامل للتقدم المحرز في المشروع، قدمته مديرة المشروع، واستعرضت خلاله مراحل التنفيذ المختلفة وما تحقق من تقدم في دعم الاقتصاد الأخضر والدائري.

كما ناقش أعضاء اللجنة التوجيهية محاور التنفيذ المختلفة، بما في ذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أدوات التمويل الأخضر، وبناء القدرات، وتطوير السياسات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد المستدام.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، وتعزيز الشراكات لضمان استكمال تنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه التنموية خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الاجتماع عُقد بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والدولية، من بينهم مساعد وزير الصناعة للمشروعات التنموية والشؤون المالية، ومساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة والتعاون الثنائي، ومساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، إلى جانب نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية في مصر، ومنسق التنمية الريفية والأمن الغذائي والبيئة بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، ومديرة مشروع النمو الأخضر الشامل (اليونيدو) في مصر.