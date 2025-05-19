علامات بسيطة تجاهلها يهدد قلبك بالخطر.. اعرفها قبل فوات الأوان

كتبت- آلاء نبيل:

يشعر العديد من الأشخاص بأعراض مختلفة ويمكن أن تشير إلى أن القلب في خطر، ولكن يتجاهلها البعض.

لذا في التقرير التالي، نتعرف على العلامات التحذيرية التي تستدعي الانتباه وسرعة التوجه إلى الطبيب المختص، وذلك وفقًا لما ذكره موقع webmd، وجمعية القلب الأمريكية.

1- الشعور بألم أو ضغط في الصدر:

يعد ألم الصدر أو الضغط أو الشعور بالامتلاء أو الانقباض في منتصف الصدر من أكثر العلامات شيوعًا لمشاكل القلب، وغالبًا ما يكون هذا الألم خفيف أو حاد، وقد يستمر لبضع دقائق أو أكثر، و في بعض الأحيان، قد ينتشر الألم إلى الذراعين خاصة الذراع الأيسر، والكتف، والرقبة، والفك، أو الظهر.

2- ضيق التنفس:

الشعور بصعوبة في التنفس، خاصة أثناء أخذ قسط من الراحة أو مع بذل مجهود بسيط، يمكن أن يكون علامة على عدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم المؤكسج إلى الجسم، و قد يصاحب ضيق التنفس أحيانًا أزيز أو سعال.

3- الشعور بالدوار:

الشعور المفاجئ بالدوار الذي يمكن أن يصل إلى فقدان الوعي يمكن أن يشير إلى مشكلة في تدفق الدم إلى الدماغ بسبب ضعف وظيفة القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

4- خفقان القلب:

الإحساس بأن القلب ينبض بسرعة كبيرة أو بقوة غير منتظمة أو برفرفة في الصدر يمكن أن يكون علامة على عدم انتظام ضربات القلب.

5- الشعور بالتعب الشديد:

الشعور بتعب شديد أو إرهاق مفرط لا يرتبط بمجهود بدني واضح يمكن أن يكون علامة على ضعف عضلة القلب وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الجسم من الدم والأكسجين.

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