أطعمة شائعة تسبب الإصابة بنوعين من السرطان.. احذرها

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة السوربون باريس نورد وجامعة باريس سيتي أن تناول الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة ورقائق البطاطس بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

لذا يجب استبعاد الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على مكونات اصطناعية من النظام الغذائي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووجد الباحثون أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

وأشار الباحثون أن مادة نترات الصوديوم الحافظة والتي توجد في اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 32%.

كما أن بعض المركبات يمكن أن تؤثر على كيفية استجابة الجهاز المناعي للجسم للتهديدات، مما يؤدي إلى تحفيز تطور السرطان.

وتتبع الباحثون في الدراسة أكثر من 105000 شخص بمتوسط ​​عمر 42 عاما.

وعلى مدار متابعة استمرت لأكثر من 7 سنوات، اكتشفوا أن 4226 شخصا قد تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، منهم أكثر من 1200 مصاب بسرطان الثدي، و500 مصاب بسرطان البروستاتا، و350 مصاب بسرطان القولون.

ووجد الباحثون أن سوربات البوتاسيوم الموجودة في المعجنات والكريمة واللحوم المصنعة وبعض التوابل، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام بنسبة 14 % وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 26%.

وتزيد الكبريتات التي تستخدم في المخبوزات مثل البسكويت وبعض أنواع الحبوب والعصائر المعبأة في زجاجات والنقانق، من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام بنسبة 12%.

وارتبط نتريت الصوديوم بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 32%.

أما الأسيتات الموجودة في اللحوم المصنعة والمخبوزات والوجبات الجاهزة، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام 15% وسرطان الثدي 25%.

ويوصي الباحثون بأن يشكل 80% من نظامنا الغذائي أطعمة كاملة أو قليلة المعالجة، مثل اللحوم الطازجة والفواكه والخضروات والأجبان والمكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات.

