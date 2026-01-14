إعلان

أطعمة شائعة تسبب الإصابة بنوعين من السرطان.. احذرها

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 14/01/2026

الإصابة بالسرطان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة السوربون باريس نورد وجامعة باريس سيتي أن تناول الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة ورقائق البطاطس بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

لذا يجب استبعاد الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على مكونات اصطناعية من النظام الغذائي، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووجد الباحثون أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

وأشار الباحثون أن مادة نترات الصوديوم الحافظة والتي توجد في اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 32%.

كما أن بعض المركبات يمكن أن تؤثر على كيفية استجابة الجهاز المناعي للجسم للتهديدات، مما يؤدي إلى تحفيز تطور السرطان.

وتتبع الباحثون في الدراسة أكثر من 105000 شخص بمتوسط ​​عمر 42 عاما.

وعلى مدار متابعة استمرت لأكثر من 7 سنوات، اكتشفوا أن 4226 شخصا قد تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، منهم أكثر من 1200 مصاب بسرطان الثدي، و500 مصاب بسرطان البروستاتا، و350 مصاب بسرطان القولون.

ووجد الباحثون أن سوربات البوتاسيوم الموجودة في المعجنات والكريمة واللحوم المصنعة وبعض التوابل، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام بنسبة 14 % وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 26%.

وتزيد الكبريتات التي تستخدم في المخبوزات مثل البسكويت وبعض أنواع الحبوب والعصائر المعبأة في زجاجات والنقانق، من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام بنسبة 12%.

وارتبط نتريت الصوديوم بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 32%.

أما الأسيتات الموجودة في اللحوم المصنعة والمخبوزات والوجبات الجاهزة، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام 15% وسرطان الثدي 25%.

ويوصي الباحثون بأن يشكل 80% من نظامنا الغذائي أطعمة كاملة أو قليلة المعالجة، مثل اللحوم الطازجة والفواكه والخضروات والأجبان والمكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات.

أقرأ أيضًا:

كيف تميز بين التهاب المرارة والبنكرياس؟

راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة

في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟

نجاحات وفرص ذهبية في الطريق لـ 5 أبراج قريبا

" يوم ليك ويوم عليك".. أبراج مزاجها متقلب باستمرار.. هل أحدهم في حياتك؟

سرطان الإصابة بالسرطان البطاطس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
أخبار البنوك

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه
أخبار المحافظات

صدمة فى الأقصر.. العثور على جثمان طفل نجع أبو حميد بعد ساعات من اختفائه

رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
شئون عربية و دولية

رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور