قبل رمضان.. أسرار تخزين الدجاج واللحوم بشكل آمن وصحي

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 14/01/2026

تخزين الدجاج واللحوم

مع اقتراب شهر رمضان، تحرص ربات المنازل على البحث عن طرق آمنة وصحية لتخزين الدجاج واللحوم.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم أفضل طرق لتخزين الدجاج واللحوم، وفقا لما كشفه الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي".

أولا: الشراء الذكي أساس التخزين

يجب اختيار اللحوم والدواجن الطازجة من مصدر موثوق فيه، حيث تتسم الأنواع الطازجة باللون الطبيعي والرائحة المقبولة وعدم وجود لزوجة.

ثانيا: التنظيف والتجهيز قبل وضعها في الفريزر

يجب غسل الدجاج جيدا بالماء الجاري ثم تجفيفه جيدا ويفضل تقطيعه حسب الاستخدام.

أما اللحوم يمكن تقسيمها حسب أسلوب الطهي اليومي، ما يوفر الوقت ويقلل الحاجة لفكها وإعادة تجميدها، وهي خطوة مهمة للحفاظ على الصحة.

ثالثا: التغليف الصح يحافظ على الجودة

يجب تغليف اللحوم والدواجن بإحكام ووضعها في أكياس أو علب بلاستيكية مخصصة للفريزر، مع إخراج أكبر كمية ممكنة من الهواء قبل الإغلاق، فهذا يقلل من حرق التجميد ويحافظ على الطعم والقيمة الغذائية.

رابعا: التتبيل

يجب تتبيل قطع اللحوم والدواجن بالملح والفلفل الأسود قبل التخزين، لكن التتبيلات التي تتكون من الزبادي أو الليمون أو الخل يفضل القيام بها قبل الاستخدام، وذلك لأن الأحماض تؤثرعلى قوام اللحم مع التخزين الطويل.

خامسا: التواريخ والتنظيم

كتابة تاريخ التخزين على كل كيس خطوة بسيطة وضرورية، ويفضل استخدام الدجاج خلال 3 إلى 6 أشهر، واللحوم الحمراء خلال 6 إلى 9 أشهر حسب النوع.

سادسا: فك التجميد الآمن

من الأخطاء الشائعة فك تجميد اللحوم على سطح المطبخ، أما الطريقة الصحيحة هي وضعها في الثلاجة أو استخدام الميكروويف، ومن الضروري عدم إعادة تجميد اللحوم بعد فكها.

