إعلان

بعد رحيل الطلاب بلحظات.. حريق يلتهم غرفة بمدرسة في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:00 م 14/01/2026

قوات الحماية المدنية ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا من السيطرة على حريق اندلع داخل مدرسة فرشوط الابتدائية، وذلك عقب الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل إحدى المدارس بدائرة مركز فرشوط. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وتبين اندلاع النيران داخل إحدى الغرف بمدرسة فرشوط الابتدائية، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي أرجاء المدرسة أو المباني المجاورة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، مع تكليف جهات التحري بكشف ملابسات الحادث وسبب اندلاع الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية رحيل الطلاب حريق غرفة بمدرسة قنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رياضة محلية

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
أخبار البنوك

هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة في أول اجتماع خلال 2026؟ مصرفيون يتوقعون
القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
أخبار مصر

القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية
أخبار مصر

رفع الجلسة العامة للبرلمان.. و7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية
«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
أخبار المحافظات

«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور