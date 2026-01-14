إعلان

سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية

كتب : نشأت علي

03:01 م 14/01/2026

مجلس النواب

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه تلقى إخطارًا من رئيس حزب الجبهة الوطنية، يفيد باختيار النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأوضح أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حدّدت الضوابط المنظمة لاختيار الهيئات البرلمانية، والأحزاب التي يحق لها تشكيل هيئة برلمانية داخل المجلس.

من يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية في مجلس النواب؟

تنص المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء الأعضاء المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس".

