دراسة تكشف أطعمة تساعد على التحكم بالوزن حتى مع تناول الدهون

كتب : مصراوي

12:00 م 14/01/2026

الأطعمة

أشارت دراسة حديثة في جامعة يوتا إلى أن بعض الأطعمة قد تساعد في منع زيادة الوزن، حتى عند اتباع نظام غذائي غني بالدهون، من خلال دعم نمو بكتيريا نافعة في الأمعاء.

بكتيريا صديقة تساعد على التحكم بالوزن

ركز الباحثون على بكتيريا تسمى "توريسيباكتر"، التي أثبتت الدراسات قدرتها على الحد من اكتساب الوزن. ففي تجربة أجريت على فئران تتبعت نظاما غذائيا غنيا بالدهون لمدة 8 أسابيع، قدم الباحثون مكملات غذائية تحتوي على هذه البكتيريا.

ووفقا لنتائج الدراسة، اكتسبت الفئران التي لم تتناول المكملات حوالي 25% من وزنها خلال الفترة نفسها، بينما اقتصر اكتساب الوزن على 10% فقط لدى الفئران التي تناولت مكملات "توريسيباكتر".

تعزيز البكتيريا النافعة من خلال الغذاء

ورغم عدم توفر المكملات التي تحتوي على "توريسيباكتر" على نطاق واسع، أظهرت الدراسات إمكانية زيادة أعداد هذه البكتيريا من خلال نظام غذائي غني بالألياف والفواكه والخضروات، كونها المصدر الغذائي الأساسي للكائنات الدقيقة المفيدة في الأمعاء.

أطعمة غنية بالبكتيريا المفيدة

أشارت الدراسة إلى أن بعض الأطعمة تدعم نمو "توريسيباكتر" وغيرها من البكتيريا النافعة، ومن أبرزها:

1- الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف: البصل، الثوم، الهليون، والخرشوف (الأرضي شوكي).

2- المكسرات والدهون الصحية: اللوز، الكاجو، الأفوكادو، وزيت الزيتون.

3- مكونات طبيعية أخرى: الكاكاو والإينولين وأحماض أوميغا-9 الدهنية.



