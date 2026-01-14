ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

ينشر مصراوي، التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك قبل إعلانها رسميا خلال الجلسة العامة للمجلس.

وجاء التشكيل الكامل للجان النوعية والتي تضم ١٠٠ منصب نيابي ما بين رئيس لجنة ووكيل وأمين سر على النحو التالي:-

لجنة النقل والمواصلات

1. محمد عبدالرازق محمد السيد عوض - رئيس اللجنة

2. خالد أحمد محمد شلبي - وكيل

3. محمد أحمد مصيلحي على - وكيل

4. أحمد مصطفى كامل ذكي على الدربي - أمين سر

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

1. أحمد رجب شحات محمد بدوي - رئيس اللجنة

2. محمود حسين طاهر عبداللطيف - وكيل

3. مها رزق عبدالناصر الطرهوني - وكيل

4. مصطفى أيمن محمد رافت جبر - أمين سر

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

1. أحمد محمد سعيد محمد شلبي - رئيس اللجنة

2. أمين محمد علي مسعود - وكيل

3. مختار هام مرسي أحمد - وكيل

4. محمود محمود طاهر السيد - أمين سر

لجنة الإدارة المحلية

1. محمود سيد عبدالحميد شعراوي - رئيس اللجنة

2. محمد عطية إبراهيم الفيومي - وكيل

3. نادر أحمد محمد الداجن - وكيل

4. أحمد مجدى عبدالمعبود عبدالعزيز - أمين سر

لجنة الشباب والرياضة

1. محمد السيد محمد مجاهد - رئيس اللجنة

2. سامر محمد أحمد التلاوي - وكيل

3. ثروت محمد فكري فؤاد سويم - وكيل

4. شذا أحمد عبدالله حبيب - أمين سر

لجنة حقوق الإنسان

1. طارق محمد عبدالحميد رضوان - رئيس اللجنة

2. ياسر محمد إسماعيل الهضيبى - وكيل

3. محمد تيسير محمد رزق مطر - وكيل

4. محمد مجدي فريد محمد - أمين سر

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

1. محمد عيد محمد محجوب - رئيس اللجنة

2. علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن - وكيل

3. طاهر زكريا عبدالمنعم الخولی - وكيل

4. خالد محمد عبدالفتاح أبوبكر - أمين سر

لجنة الخطة والموازنة

1. محمد السيد محمد سليمان - رئيس اللجنة

2. مصطفى سيد محمد سالم - وكيل

3. عبدالمنعم على عبدالمنعم إمام - وكيل

4. أكمل سامي نجاتي خطاب - أمين سر

لجنة الشئون الاقتصادية

1. طارق عثمان أحمد شكري - رئيس اللجنة

2. ايمن محسب سالم فرج - وكيل

3. سامي صبحي عليوة شاهين - وكيل

4. سعيد منور منصور موسى - أمين سر

لجنة العلاقات الخارجية

1. سامح حسن شكرى صالح سليم - رئيس اللجنة

2. سحر محمد بهاء الدين جوده البزار - وكيل

3. هايدي المغازي فهمي المغازي - وكيل

4. أحمد علاء الدين أبوالعلاء عمارة - أمين سر

لجنة الشئون العربية

1. محمد صلاح صالح أبو هميلة - رئيس اللجنة

2. محمد السيد طلبة على سلام - وكيل

3. محمد محمد أسعد إبراهيم - وكيل

4. محمد أحمد أحمد زايد - أمين سر

لجنة الشئون الأفريقية

1. شريف مصطفى مصطفى الجبلي - رئيس اللجنة

2. محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم - وكيل

3. أشرف سعد راغب سليمان - وكيل

4. محمد يسري محمد شحاتة عبادة - أمين سر

لجنة الدفاع والأمن القومي

1. محمد عباس حلمي محمد هاشم - رئيس اللجنة

2. إبراهيم مصري أحمد المصري - وكيل

3. جمال محمد عبدالعاطى بسيوني - وكيل

4. محمد عبدالرحمن راضي محمد - أمين سر

لجنة الاقتراحات والشكاوى

1. عاطف عبدالحميد عواد ناصر - رئيس اللجنة

2. نافع عبدالهادى مرسى أبو أحمد - وكيل

3. محمد عبد الله عبد الله زين الدين - وكيل

4. أحمد حلمي محمد محمود حسنين - أمين سر

لجنة القوى العاملة

1. محمد محمود أحمد سعفان - رئيس اللجنة

2. إيهاب منصور بسطاوى منصور - وكيل

3. راوية مختار محمود عبدالمقصود - وكيل

4. رشا حسني عبدالرحمن حسن (رشا مبروك) - أمين سر

لجنة الصناعة

1. أحمد بهاء الدين أحمد شلبي - رئيس اللجنة

2. محمد سيد أحمد جنيدي - وكيل

3. السيد سمير السيد عبدالمقصود - وكيل

4. مصطفى عبدالكريم محمد البهي - أمين سر

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

1. محمد جمال عبدالقادر الجارحي - رئيس اللجنة

2. محمد أمين أمين الدخميسي - وكيل

3. محمد نشأت محمد حسن (نشأت العمدة) - وكيل

4. محمد علي يوسف مرسي - أمين سر

لجنة الطاقة والبيئة

1. طارق أحمد عبدالقادر الملا - رئيس اللجنة

2. رشا عبد الفتاح السيد رمضان - وكيل

3. خالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى - وكيل

4. محمد احمد سعيد الحداد - أمين سر

لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

1. السيد محمد مرزوق القصير - رئيس اللجنة

2. فريد محمد فريد واصل - وكيل

3. صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر - وكيل

4. حسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة) - أمين سر

لجنة التعليم والبحث العلمي

1. أشرف محمد عبدالحميد الشيحي - رئيس اللجنة

2. ماجدة السيد محمد بكري - وكيل

3. لطفى محمد إبراهيم عثمان شحاتة - وكيل

4. أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد - أمين سر

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

1. عمرو مصطفى حسنين الورداني - رئيس اللجنة

2. طارق محمدى عبدالحميد خليفه - وكيل

3. زكريا محمد السيد حسان - وكيل

4. إنجي مراد منير فيهم - أمين سر

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

1. راندا محمد أحمد مصطفى - رئيس اللجنة

2. السعيد عبدالعظيم عمارة خضر - وكيل

3. احمد فتحى محمد عبدالحميد - وكيل

4. مروة محمد عبدالغنى عبدالمجيد - أمين سر

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

1. ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن - رئيس اللجنة

2. عماد الدين حسن أحمد محمد - وكيل

3. إنجي أنور محمد بدر - وكيل

4. ضحا مصطفى محمد محمد عاصي - أمين سر

لجنة السياحة والطيران المدني

1. سحر طلعت مصطفى إبراهيم - رئيس اللجنة

2. هشام حسين محمد حسن - وكيل

3. عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش - وكيل

4. أحمد السيد أحمد الأشموني - أمين سر

لجنة الشئون الصحية

1. شريف باشا سيف بشاي - رئيس اللجنة

2. كريم بدر حلمي رزق الله - وكيل

3. محمد مجدي سعد علي مرشد - وكيل

4. سمير محمد إبراهيم الخولي - أمين سر