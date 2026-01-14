حبس 4 أيام لطالب بالثانوية للتحرش بطالبة في العياط

أمرت النيابة المختصة، اليوم الأربعاء، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة أثناء سيرها في أحد شوارع مركز العياط.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن الطالب قام بالتحرش بالفتاة أثناء سيرها في الشارع، ما دفعها للصراخ والاستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من الإمساك به بعد محاولته الهرب، والتحفظ عليه لحين وصول الشرطة.

وأوضحت التحريات أن المتهم طالب بالصف الثاني الثانوي، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.