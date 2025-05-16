سيدة تصاب بسرطان القولون بعد تجاهل أعراض خطيرة.. احذر هذه العلامات

كتبت- أسماء مرسي:

ظنت هيذر كاندريلي، البالغة من العمر 36 عاما، أن معاناتها من الانتفاخ وآلام المعدة أمر طبيعي بعد الولادة، لكن تشخيصها المفاجئ بسرطان القولون في مرحلته الرابعة قلب حياتها رأسا على عقب.

أعراض مُضللة وتجاهل العلامات

عانت كاندريلي من أعراض مثل الانتفاخ وآلام البطن، لكنها عزتها لضغوط الحياة ولم تنتبه لها بشكل كاف.

وقد خضعت لفحوصات لاستبعاد أمراض المناعة الذاتية، لكن لم يُقترح عليها إجراء تنظير للقولون في البداية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الموجات فوق الصوتية تكشف الانتشار

كشف فحص بالموجات فوق الصوتية عن وجود شيء غير طبيعي في الكبد، ما استدعى إجراء تنظير للقولون الذي أكد وجود ورم خبيث منتشر بسرعة.

رحلة العلاج الصعبة

خضعت هيذر لعملية جراحية أولية لاستئصال جزء من القولون، وتنتظر حاليا عملية زرع كبد، كما تلقت 20 جرعة من العلاج الكيميائي الذي ساهم في تقليص حجم الأورام.

تتطلب كل جرعة علاج قضاء ساعات طويلة في المستشفى وتوصيلها بجهاز خارجي لمدة يومين إضافيين.

السرطان الصامت وأهمية الانتباه المبكر

غالبا ما يتطور سرطان القولون دون ظهور أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ما يجعل علاجه أكثر صعوبة عند اكتشافه في مراحل متأخرة.

علامات الإنذار المبكر والفحص المنقذ للحياة

تشمل علامات الإنذار المبكر صعوبة التبرز، أو وجود دم في البراز، أو تغيرات مستمرة في طبيعة الأمعاء.

يؤكد الأطباء على أهمية الفحص المبكر للكشف عن الأورام الحميدة وإزالتها قبل تحولها إلى سرطان، محذرين من أن تأخير الفحص يزيد من خطر التشخيص في مراحل متأخرة.

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