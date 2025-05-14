في منزلك.. صور سيلفي تكشف عن القاتل الصامت - يدمرك دون أن تدري

كتب – سيد متولي

كشفت سيدة بريطانية عن التأثير المزعج الذي أحدثه التعرض للرطوبة والعفن الأسود –الذي يعرف بالقاتل الصامت- في المنزل على وجهها، ما أدى إلى تورم الشفاه والخدين بشكل كبير.

وبحسب ديلي ميل، أصيبت جوانا هايز (42 عاما) وابنتها البالغة من العمر عامين بطفح جلدي أحمر مؤلم وبثور وتورم شديد، ويعتقدان أن هذه الأعراض مرتبطة بالحالة السيئة لمنزلهما.

واضطرت هايز، من ورشيسترشاير، إلى استدعاء سيارة إسعاف، عندما واجهت صعوبة في التنفس وكادت أن تفقد الوعي.

وأكد الأطباء في المستشفى أنها تعاني من رد فعل تحسسي شديد بسبب جراثيم العفن الموجودة في منزلها.

ويمكن أن يحدث هذا عند استنشاق جزيئات الفطريات المجهرية الموجودة في الهواء، ما يؤدي إلى إثارة رد فعل مبالغ فيه من قبل الجهاز المناعي.

وانتقلت هايز وابنتها إلى شقة مكونة من غرفتي نوم، في يونيو الماضي، ولكن بعد أشهر اجتاح العفن الأسود أرجاء الشقة مع جدران متقشرة، كما ظهرت أحذية داخل الخزائن مغطاة بالعفن، وحتى ظهور فِطر ينمو على الأريكة بسبب الرطوبة العالية، ووثقت الصور هذا الأمر.

وأصبحت السيدة خائفة للغاية من دخول العقار، واضطرت هي وابنتها إلى النوم في سيارتهما، "بعد فترة وجيزة من انتقالنا إلى هنا، لاحظنا ظلالاً على الجدران وعفنًا أسودًا، لقد قمت بمعالجته بنفسي في البداية ولكن العفن أصبح أسوأ فأسوأ كلما انخفضت درجة الحرارة إلى الحد الذي جعل ورق الحائط يتساقط".

وتابعت: "عندما بدأ الطقس الرطب، أصبحت الرطوبة والعفن أكثر وضوحًا، عندما أفتح باب غرفة ابنتي في الصباح، تضربني موجة ضخمة من الهواء البارد القارس، العفن تحت السرير، وفي غرفة المعيشة، إنه في كل مكان".

ويميل العفن إلى النمو في البيئات الدافئة والرطبة وقد يكون من الصعب اكتشافه في منزلك.

وتطالب هايز الآن إدارة الإسكان المجتمعي، التي تملك الشقة، بتدمير العفن أو إيجاد منزل جديد لها، "بدأت أنا وابنتي نعاني من التهابات الصدر ومشاكل الأنف والأذن والحنجرة بشكل لا ينتهي، لذا نحتاج إلى جهاز استنشاق".

ووصفت الأم الصدمة التي أصابت المسعفين عندما رأوا حالة منزلها عندما وصلوا لنقلها إلى المستشفى في وقت سابق من هذا العام، وقالت: "أخبرتُ المسعفين عن العفن، فدخلوا غرفة ابنتي، قالوا إن الظروف غير مقبولة، رد الفعل جعلني أدرك أن شيئا صادما يحدث في الشقة وأن جراثيم العفن لها تأثير جسدي على صحتي، أنا خائفة على حياتي ولا أستطيع المخاطرة بالسقوط ميتة في العقار".

وتخضع السيدة حاليًا لاختبارات الحساسية التي يجريها لها الطبيب العام، لكنهم نصحوها بمغادرة العقار بسبب المخاطر الصحية.

في كثير من الأحيان، قد لا يتم اكتشاف علامات العفن في المنزل، ولكنها غالبًا ما تتضمن بقعًا سوداء أو بيضاء أو خضراء أو سوداء على الجدران، ورائحة رطبة وعفنة.

ويمكن أن يؤدي استنشاق أو لمس الجراثيم التي يطلقها العفن في الهواء إلى حدوث رد فعل تحسسي، مثل العطس وسيلان الأنف واحمرار العينين وطفح جلدي.

كما يمكن أن يؤدي العفن أيضًا إلى إثارة نوبات الربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى، ويسبب السعال والصفير وضيق التنفس.

ويتسبب الفطر المجهري في حدوث هذه الظروف عن طريق إطلاق آلاف الجزيئات السامة في الغلاف الجوي.

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