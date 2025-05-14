"حياتها اتقلبت في ثانية".. أم تبيع طفلها لسبب صادم وهذا ما حدث (فيديو وصور)

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، أُلقي القبض على سيدة بعد محاولتها بيع طفلها مقابل 18 ألف جنيه إسترليني، في أوكرانيا.

وبحسب ديلي ميل، فإن المرأة، التي لم يُكشف عن هويتها، والبالغة من العمر 20 عامًا، من مدينة دنيبرو في أوكرانيا، كانت تخطط لاستخدام الأموال التي جنتها من بيع طفلها ،البالغ من العمر عامين، لبدء مشروع تجاري.

وألقت الشرطة القبض على الأم التي لم يتم الكشف عن هويتها عندما سلمها المشتري النقود.

وأظهر مقطع فيديو ضابط شرطة يقوم بحساب الأموال، والأم المعتقلة مكبلة بالأصفاد.

ويظهر في الصورة أحد موظفي الرعاية الاجتماعية يحمل الطفل إلى سيارة تنتظره لنقله إلى الرعاية.

وأدينت المرأة بتهمة الإتجار بالبشر ضد قاصر، وحُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وجاء في بيان للشرطة: "بحسب أقوال المرأة، فإنها لم تكن ترغب في رعاية ابنها، لذلك قررت التخلص منه، وزعمت أن المشتري كان معروفًا لها، لقد خططت لفتح مشروعها الخاص بالمال الذي حصلت عليه".

وتابع البيان: "تم توثيق الجريمة من قبل قسم الشرطة في شرطة الهجرة وقسم التحقيقات في إدارة الشرطة الرئيسية في منطقة دنيبروبيتروفسك بالتعاون مع قسم التحليل الجنائي."

تم إرسال الطفل في البداية إلى الأطباء، وهو الآن تحت رعاية الخدمات الاجتماعية.

وقالت نيابة دنيبروبيتروفسك، إن المرأة وجدت مشتريًا محتملاً، وعرضت عليه تسليم القاصر مقابل مبلغ نقدي قدره مليون هريفنيا أوكرانية، ما يعادل نحو 24 ألف دولار.

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