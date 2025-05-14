ابتعد عن النوافذ.. كيف تتصرف عند حدوث زلزال مفاجئ؟

كتبت- نرمين ضيف الله

شعر عدد كبير من المواطنين في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، فجر الأربعاء، بهزة أرضية ملحوظة، على بُعد نحو 631 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، وبلغت قوتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، وفقا لمعهد البحوث.



كما أن الزلازل من الكوارث الطبيعية المفاجئة التي تحدث دون سابق إنذار، وتُسبب أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات خلال ثوانٍ معدودة.



ولهذا فإن الوعي بكيفية التصرف السليم أثناء الزلزال وبعده يُعد أمرًا بالغ الأهمية للحد من الخسائر وحماية النفس والآخرين.



في التقرير التالي يستعرض موقع "مصراوي"، أبرز المعلومات حال حدوث زلزال لسلامة المواطنين، وفق لما جاء في "mtu".



ماذا يجب أن تفعل قبل وأثناء وبعد الزلزال؟



تأكد من وجود مطفأة حريق، ومجموعة أدوات الإسعافات الأولية، وجهاز راديو يعمل بالبطارية، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية في المنزل.



تعلم الإسعافات الأولية.



تعرف على كيفية إيقاف تشغيل الغاز والماء والكهرباء.



قم بإعداد خطة حول المكان الذي ستلتقي فيه عائلتك بعد وقوع الزلزال.



لا تترك أشياء ثقيلة على الرفوف (فإنها قد تسقط أثناء الزلزال).



قم بتثبيت الأثاث الثقيل والخزائن والأجهزة على الجدران أو الأرضية.



تعرف على خطة الزلازل في مدرستك أو مكان عملك.



ماذا تفعل أثناء الزلزال؟



ابقَ هادئًا، إذا كنتَ في الداخل، فابقَ فيه.



وإذا كنتَ في الخارج، فابقَ فيه.



إذا كنتَ داخل المبنى، فاستند إلى جدار قرب مركز المبنى، أو قف عند مدخل، أو ازحف تحت أثاث ثقيل (مثل مكتب أو طاولة).



ابتعد عن النوافذ والأبواب الخارجية.



إذا كنت في الخارج، فابق في العراء بعيدًا عن أسلاك الكهرباء أو أي شيء قد يسقط.



ابتعد عن المباني (فقد تتساقط منها أشياء أو قد تسقط عليك).



لا تستخدم أعواد الثقاب أو الشموع أو أي لهب.



أنابيب الغاز المكسورة والنار لا تختلطان.



إذا كنت في سيارة، أوقف السيارة وابق داخلها حتى يتوقف الزلزال.



لا تستخدم المصاعد (قد تغلق).



ماذا تفعل بعد الزلزال



افحص نفسك والآخرين بحثًا عن إصابات، وقدّم الإسعافات الأولية لمن يحتاجها.



افحص خطوط المياه والغاز والكهرباء بحثًا عن أي تلف، في حال وجود أي تلف، أغلق الصمامات، تأكد من عدم وجود رائحة غاز.



إذا شممت رائحة، فافتح جميع النوافذ والأبواب، وغادر المكان فورًا، وأبلغ الجهات المختصة (استخدم هاتف شخص آخر).



ابتعد عن المباني المتضررة.



كن حذرًا عند التعامل مع الزجاج المكسور والحطام ارتدِ حذاءً طويلًا أو حذاءً متينًا لتجنب جرح قدميك.



احذر من المداخن (فإنها قد تسقط عليك).



ابتعد عن الشواطئ أحيانًا تضرب أمواج تسونامي وأمواج سيش الأرض بعد أن يتوقف اهتزازها.



ابتعد عن المناطق المتضررة.



إذا كنت في المدرسة أو العمل، فاتبع خطة الطوارئ أو تعليمات المسؤول.

توقع هزات ارتدادية.