خطر خفي.. دراسة تحذر من السمنة في الطفولة

كشفت الدراسة أجراها باحثون من جامعة تكساس في دالاس أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة يكونون أكثر عرضة لوصمة الوزن بمقدار 2.8 ضعفا.

وأوضح الباحثون أن وصمة الوزن تتميز بأفعال سلبية أو تمييزية تتعلق بوزن الشخص أو حجمه، وفقا لموقع "هيلث داي".

وقال الباحث الرئيسي الدكتور خايمي ألماندوز من جامعة تكساس في دالاس: "زيادة الوزن مشكلة صحية عامة حقيقية تؤثر على الصحة النفسية والجسدية وإمكانية الحصول على الرعاية".

علاج وصمة الوزن

وأضاف: "يجب أن يكون إدراك وصمة الوزن ومعالجتها جزءًا من الرعاية الروتينية للسمنة".

ولمعرفة ما إذا كان العمر يؤثر على خطر تعرضهم لوصمة الوزن، أجرى الباحثون استطلاعاً لآراء 686 بالغاً يتلقون الرعاية في برنامج صحة الوزن بجامعة تكساس بين عامي 2021 و2023.

وكان متوسط ​​أعمار المشاركين 56 عاماً، وكان حوالي 62% منهم يعانون من سمنة مفرطة.

وأفاد حوالي 23% من المشاركين بأنهم يعانون من السمنة في سن 18 عاماً، بما في ذلك أكثر من 6% قالوا إنهم يعانون من السمنة المفرطة.

آثار اجتماعية

ووجد الباحثون أن السمنة في مرحلة الطفولة تزيد من احتمالية تعرضهم للوصم الاجتماعي بسبب وزنهم، أو معاملتهم بقلة احترام، أو رفضهم اجتماعياً.

وأوضح الباحثون أن أكثر حالات الوصم شيوعاً شملت توصية الأطباء باتباع نظام غذائي حتى لو لم تكن زيارة الشخص مرتبطة بوزنه، وافتراض الناس أن المرضى يفرطون في تناول الطعام أو يفرطون في تناوله بسبب وزنهم.

وقال ألماندوز: "يمكن أن يكون للظهور المبكر للسمنة عواقب نفسية واجتماعية دائمة".

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