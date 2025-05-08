سبب طلاء أتوبيسات المدارس باللون الأصفر.. اعرف السر

كتبت - شيماء مرسي

هل فكّرت يومًا في سبب طلاء أتوبيسات المدارس بهذا اللون الأصفر المميز؟

الإجابة تكمن في أسس علمية وهندسية تراعي وضوح الرؤية والسلامة المرورية، وهو اختيار يحمي الطلاب منذ عقود طويلة، غالبًا دون أن ننتبه إلى أهميته، وذلك وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”.

فوائد اللون الأصفر على الطريق

اللون الأصفر من الألوان التي تستطيع العين تمييزها بسهولة، خاصة في وضح النهار، حيث يعكس كمية كبيرة من الضوء تفوق معظم الألوان الأخرى، مما يجعله واضحًا للعين حتى في الظروف الجوية الصعبة، كالضباب أو المطر.

وهذه الخاصية تحديدًا تجعله خيارًا مثاليًا لأتوبيسات المدارس، إذ يضمن ملاحظة الحافلة بشكل فوري بغض النظر عن الطقس أو ازدحام الطريق.

لون تلاحظه دون تفكير

بالرغم من أن اللون الأحمر قد يبدو أكثر جاذبية للأنظار، فإن شيوعه في علامات التوقف والمرور والتحذير قد يخلق ارتباكًا أو تضليلًا للسائقين الآخرين عند استخدامه في أتوبيسات المدارس.

أما اللون الأصفر، فيجذب الانتباه بشكل فطري دون إرسال إشارات مربكة، بل يوحي بخفض السرعة، وهو ما يؤدي دورًا حاسمًا في اتخاذ قرارات سريعة وآمنة على الطريق.

الرؤية المحيطية والتعرّف الفوري

لا يقتصر ظهور اللون الأصفر على مجال رؤيتك المباشر فقط، بل يتمتع بقدرة عالية على الظهور في الرؤية المحيطية أيضًا، حيث تستجيب العين البشرية بشكل خاص للألوان الزاهية ذات التباين العالي، مثل الأصفر، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية انتباه السائق للأتوبيس، حتى لو لم يكن ينظر إليه مباشرة.

وفي ظروف حركة المرور السريعة، يمكن أن يكون هذا الإدراك البصري السريع عاملًا حاسمًا.

دور التباين في التواصل

استخدام اللون الأسود للكتابة على حافلات المدارس يخلق تباينًا قويًا بين الحروف السوداء والخلفية الصفراء، مما يمنح وضوحًا استثنائيًا للنصوص، ويجعل قراءتها سهلة للغاية حتى من مسافات بعيدة وأثناء حركة الحافلة.

وهذه الميزة تمكّن السائقين الآخرين من التعرف على حافلة المدرسة بسرعة فائقة، سواء كانت متجهة نحوهم أو قادمة من الخلف.

قرار يعتمد على السلامة وليس الأسلوب

بدأ استخدام اللون الأصفر كلون قياسي لأتوبيسات المدارس في ثلاثينيات القرن الماضي، بقرار من مسؤولي النقل الأمريكيين الذين هدفوا إلى زيادة سلامة الطلاب عبر توحيد لون الحافلات.

وقد أثبت هذا اللون فعاليته على مدار عقود طويلة، وحتى مع التطورات الكبيرة في تكنولوجيا المركبات وأجهزة الاستشعار وأنظمة السلامة الحديثة، لا تزال هذه الحيلة البسيطة المتمثلة في الطلاء الأصفر تُشكل جزءًا حيويًا في الحفاظ على أمان النقل المدرسي.

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