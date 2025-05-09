علامة تظهر في العين أو الجلد تكشف إصابتك بـ ارتفاع الكوليسترول الضار

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أهمية الكوليسترول في بناء الخلايا وإنتاج الفيتامينات والهرمونات، إلا إنه ارتفاع مستوياته قد يكون مضرا ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وقد يرتبط ارتفاع مستويات الكوليسترول بالسمنة، وانخفاض النشاط البدني، وسوء التغذية، وتناول الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وغالبا ما يطلق عليه القاتل الصامت، وعادة لا يظهر أعراض واضحة، ومع ذلك، قد تسبب الحالات الشديدة ألم في الصدر أو أعراض تشير إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وفي حالات أقل شيوعا، قد تظهر رواسب صفراء حول العينين (زانثيلاسما) أو نتوءات دهنية على الجلد (زانثوماس).

وتشمل الأعراض المفاجئة أو الخفية ألم في الساق أثناء المشي (بسبب ضعف الدورة الدموية) أو ضعف الانتصاب.

وارتفاع الكوليسترول عامل خطر معروف للإصابة بالسكتات الدماغية، حيث أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنسبة 10%.

وتزيد مستويات الكوليسترول غير المتوازنة بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق إتلاف وعرقلة الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ.

وأيضا تسهم في تراكم الرواسب الدهنية (اللويحات) في الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

ويوجد العديد من الاستراتيجيات البسيطة التي تساعد على إبقاء مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، وهما كالتالي:

اتباع نظام غذائي صحي للقلب: يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الشوفان والبقوليات والفواكه والخضراوات، والدهون الصحية الموجودة في المكسرات والبذور وزيت الزيتون والأسماك الزيتية، والتقليل من الدهون المشبعة والمتحولة والمصنعة.

الحركة: من الأفضل ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة نصف ساعة على الأقل.

الحفاظ على وزن صحي: التخلص من الوزن الزائد يمكن أن يعزز مستوى الكوليسترول لديك ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يرفع الكوليسترول ويضر بالأوعية الدموية

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