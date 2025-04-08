كتب – سيد متولي

هل تبحث عن طريقة بديلة ومغذية للتغلب على أمراض القلب، أو ربما ترغب فقط في اتباع نظام غذائي جديد يتضمن بعض الأطعمة الخارقة الصحية واللذيذة؟، حسنًا، كل ما عليك فعله هو تغيير نظامك الغذائي والالتزام يعادات صحية.

ويقدم موقع هيلث لاين، 5 أطعمة تساعد على فتح الشرايين ومحاربة أمراض القلب، وهي:

البرتقال

البرتقال مغذٍّ ولذيذ، هذه الفاكهة ليست منعشة فحسب، بل غنية أيضًا بالألياف والعناصر الغذائية وفيتامين سي، يحتوي البرتقال أيضًا على نسبة عالية من البكتين، وهو نوع من الألياف يمتص الكوليسترول من الطعام الذي تتناوله، كما تحتوي هذه الفاكهة الخارقة على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن يساعد بشكل طبيعي على خفض ضغط الدم عن طريق التخلص من الصوديوم، وهذا يساعد أيضًا في تقليل البروتينات التي قد تسبب قصور القلب أو ندبات القلب.

الكرنب

الكرنب، من أكثر أنواع الخضراوات فائدةً، ويُمكنه حتى الوقاية من أمراض القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، فهو لا يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية فحسب، بل لديه القدرة أيضًا على الحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية لديك.

الثوم

إلى جانب إضفاء نكهة لذيذة على الوجبات، يُساعد الثوم أيضًا على خفض ضغط الدم، ليس هذا فحسب، كما يُمكنه تقليل مستوى اللويحات في الشرايين.

ويُمكن للثوم أيضًا أن يُقلل من انقباض الأوعية الدموية عن طريق خفض مستوى الإنزيمات المسببة لذلك.

الشوكولاتة

تساعد الشوكولاتة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن تفسير ذلك بسهولة باحتوائها على الفلافنول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب.

سمك السردين

تناول الكثير من سمك السردين الخارق يمكن أن يساعد قلبك بالفعل، إذ يحتوي على أحماض تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة بالجسم.

كما تساعد على زيادة الكوليسترول الجيد في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يُقلل هذا الغذاء الخارق الالتهابات، ما يقي من أمراض القلب.

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