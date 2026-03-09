هل يعتزل عبدالله السعيد بنهاية الموسم؟.. مصدر يوضح

كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن اعتزال اللاعب مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن الأنباء المتداولة حول نية اللاعب اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي غير صحيحة، مشيرًا إلى أن عبدالله السعيد لم يتحدث معه في هذا الشأن حتى الآن.

وأوضح المصدر أن اللاعب ما زال قادرًا على تقديم الكثير داخل المستطيل الأخضر، لافتًا إلى أن تركيزه في الوقت الحالي منصب بشكل كامل على مشواره مع الزمالك، والعمل على مواصلة تقديم أفضل أداء ممكن خلال المباريات المقبلة.

تجديد عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

وكان عبدالله السعيد قد جدد تعاقده مع الزمالك مطلع الموسم الحالي لمدة موسمين، إلا أنه لم يحسم حتى الآن موقفه النهائي من خطوة الاعتزال، في ظل رغبته في الاستمرار بالعطاء داخل الملعب