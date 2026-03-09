إعلان

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة

كتب : أحمد الجندي

10:00 ص 09/03/2026

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، خلال الـ 6 أيام المقبلة من يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 إلى السبت 14 مارس 2026.

وأوضحت الهيئة أنه سيسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مشيرة إلى أنه اعتباراً من الأربعاء 11 مارس سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة.

اقرأ أيضاً:

بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة

بإجمالى 470 إزالة .. وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة المجيد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة صباحية رياح حالة الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
في رمضان.. الموز ممنوع على هؤلاء
سفرة رمضان

في رمضان.. الموز ممنوع على هؤلاء

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
أخبار مصر

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة