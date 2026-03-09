أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، خلال الـ 6 أيام المقبلة من يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 إلى السبت 14 مارس 2026.

وأوضحت الهيئة أنه سيسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مشيرة إلى أنه اعتباراً من الأربعاء 11 مارس سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة.

