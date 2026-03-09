ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في الحرب مع إيران لـ8 أشخاص



وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، وفاة جندي من الحرس الوطني الأمركي في الكويت، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب إلى 8.

قالت سنتكوم في منشور على حسابها في منصة: "توفي جندي من الحرس الوطني الأمريكي في الكويت يوم 6 مارس إثر حادثة صحية طارئة ويجري التحقيق حاليًا في سبب الوفاة".

وأضافت: "للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة مكتب الحرس الوطني الأمريكي".

وبهذا يرتفع عدد القتلى الأمريكيين منذ بداية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران، إلى 8 قتلى.

كان الجيش الأمريكي أعلن، أمس الأحد، وفاة جندي متأثرا بجروح أُصيب بها خلال هجوم إيراني استهدف القوات الأمريكية في السعودية مطلع مارس.

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان: "إن جنديا أمريكيا توفي الليلة الماضية متأثرا بجروحه التي أُصيب بها خلال الهجمات الأولى التي شنها النظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط"، وفقا لسكاي نيوز.