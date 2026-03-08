إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية

كتب : محمد عبدالناصر

09:09 م 08/03/2026

شبورة مائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 9 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون دافئًا نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، على أن تعود الأجواء الباردة خلال فترات الليل.

وأوضحت الهيئة أن البلاد قد تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف من الأمطار على فترات متقطعة دون تأثير كبير.

وتابعت هيئة الأرصاد: تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة أحيانًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 21 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 19 للعظمى و12 للصغرى، وتصل في جنوب الصعيد إلى 26 درجة للعظمى و12 للصغرى.

648465985_1353515196807044_5992500459173209527_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السواحل الشمالية القاهرة الكبرى الطقس الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية
أخبار البنوك

الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية
هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
أخبار المحافظات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
فيديوهات رمضان

د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
شئون عربية و دولية

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان