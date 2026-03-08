أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 9 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون دافئًا نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، على أن تعود الأجواء الباردة خلال فترات الليل.

وأوضحت الهيئة أن البلاد قد تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف من الأمطار على فترات متقطعة دون تأثير كبير.

وتابعت هيئة الأرصاد: تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة أحيانًا، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 21 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 19 للعظمى و12 للصغرى، وتصل في جنوب الصعيد إلى 26 درجة للعظمى و12 للصغرى.