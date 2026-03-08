

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن أكاديمية الشرطة تقوم بدور كبير جدًا في تأهيل الدارسين بها، وهو أمر يتعين على المواطنين والشارع المصري إدراكه ومعرفته.

وأوضح الرئيس أن هذا يأتي في إطار التطوير الكبير الذي قامت به وزارة الداخلية، ليس فقط في منشآت البنية الأساسية بها، ولكن أيضًا في الاستثمار في الإنسان، سواء العاملين المشرفين على الدور الأمني، أو من يتم استقبالهم من نزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح، مؤكدًا في ذات الصدد أن التطوير لم ينتهِ، كونه عملية مستمرة.

وأشار الرئيس السيسي إلى تمنياته لوزارة الداخلية والملتحقين بها بالتوفيق، مؤكدًا أن مصر أمانة في رقبتهم، وأن الشباب والشابات هم المستقبل، مشيرًا إلى ما شهدته البلاد من تحديات متلاحقة منذ عام ٢٠١١، من بينها مواجهة الإرهاب على مدار عشر سنوات، في حرب سقط فيها الكثير من أبناء مصر من كل الفئات.

اقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية

وزير العمل يبحث مع نجيب ساويرس التعاون مع منصة "شغلني" لتدريب وتشغيل الشباب



