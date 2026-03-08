أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران، أن طهران لم تبدأ حتى الآن في الرد بالمثل على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة والوقود، مشددا على أن استمرار هذه الاعتداءات سيواجه بإجراءات مماثلة ضد المنشآت الحيوية للطرف الآخر.

واتهم المتحدث، الولايات المتحدة وإسرائيل بقتل المدنيين وشن غارات جوية استهدفت مرافق الوقود والطاقة في البلاد، موضحا أن ضبط النفس الحالي مرتبط بمدى توقف الهجمات على البنية التحتية الإيرانية، وإلا فإن الرد المباشر سيكون الخيار القادم.

عمليات مقر خاتم الأنبياء والوعد الصادق 4

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق الموجة الـ29 من عمليات "الوعد الصادق 4"، باستخدام صواريخ من الجيل الجديد لضرب عدة مواقع استراتيجية.

وأوضح الحرس الثوري، أن القوة الصاروخية استهدفت أهدافا محددة في مدينة تل أبيب ومنطقة صحراء النقب، بالإضافة إلى قاعدة جوية تابعة للقوات الأمريكية في المنطقة.

إلى جانب ذلك، أعلن الحرس الثوري تدمير رادار تجسس في منطقة شندوري بإقليم كردستان العراق باستخدام طائرة مسيرة، فضلا عن تدمير رادارات تجسس أخرى في جبال كورك بالإقليم ذاته عبر هجمات بمسيرات انتحارية.

تحديث بنك الأهداف الإيراني

ونقلت وكالة "فارس" عن مصدر رسمي، أن القوات الإيرانية بصدد إجراء تغيير استراتيجي شامل في بنك أهدافها، ردا على الهجمات التي طالت البنى التحتية يوم أمس السبت، مؤكدا أن التوجهات الجديدة لن تكتفي بضرب المنشآت العسكرية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار المصدر، إلى أن تحديث بنك الأهداف ضمن مسار عمليات "الوعد الصادق 4" سيشمل الأصول الرئيسية والمصالح الحيوية للطرفين في مختلف أنحاء المنطقة.

ويأتي هذا التحول في بنك الأهداف الإيراني، ردا على الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مصفاة نفط جنوب طهران، مما دفع مقر خاتم الأنبياء العسكري للتأكيد على دخول المواجهة الميدانية مرحلة جديدة تتجاوز الأهداف التقليدية لتشمل المصالح الاستراتيجية الكبرى.