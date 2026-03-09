في إنجاز علمي قد يغير مستقبل علاج إصابات العظام، نجح باحثون في جامعة لوند بالسويد في تطوير دعامة غضروفية مبتكرة خالية من الخلايا تساعد الجسم على إعادة بناء العظام التالفة بشكل طبيعي.

كيف تعمل التقنية الجديدة؟

تعتمد الفكرة على تصنيع نسيج غضروفي داخل المختبر ثم إزالة الخلايا الحية منه مع الحفاظ على البنية الحيوية التي تحتوي على إشارات النمو، وعند زراعة هذا الهيكل داخل الجسم، يعمل كإطار يوجه خلايا الجسم لإعادة تكوين العظام المتضررة تدريجيا، بحسب موقع ساينس ديلي.

نتائج واعدة في التجارب الأولية

أظهرت التجارب التي أجريت على الحيوانات نتائج إيجابية، إذ ساعدت الدعامة في تحفيز نمو العظام دون حدوث استجابات مناعية قوية، ما يمهد الطريق للانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.

بديل محتمل للعلاجات التقليدية

تكتسب هذه التقنية أهمية كبيرة لأن ملايين المرضى حول العالم يحتاجون سنوياً إلى عمليات ترقيع العظام، خاصة بعد إزالة الأورام أو بسبب أمراض المفاصل والعدوى الشديدة. وغالباً ما تعتمد العلاجات الحالية على أنسجة من جسم المريض نفسه، وهي عملية قد تكون مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.

خطوة نحو علاج متاح على نطاق واسع

يرى الباحثون أن إمكانية تصنيع هذه الدعامات مسبقاً وتخزينها قد تفتح الباب لاستخدامها مستقبلاً في المستشفيات بشكل واسع، ما قد يساهم في تحسين علاج إصابات العظام المعقدة وتقليل العبء على المرضى.

