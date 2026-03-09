إعلان

تقنية جديدة قد تعيد بناء العظام التالفة بشكل طبيعي

كتب : سيد متولي

05:00 ص 09/03/2026

العظام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في إنجاز علمي قد يغير مستقبل علاج إصابات العظام، نجح باحثون في جامعة لوند بالسويد في تطوير دعامة غضروفية مبتكرة خالية من الخلايا تساعد الجسم على إعادة بناء العظام التالفة بشكل طبيعي.

كيف تعمل التقنية الجديدة؟

تعتمد الفكرة على تصنيع نسيج غضروفي داخل المختبر ثم إزالة الخلايا الحية منه مع الحفاظ على البنية الحيوية التي تحتوي على إشارات النمو، وعند زراعة هذا الهيكل داخل الجسم، يعمل كإطار يوجه خلايا الجسم لإعادة تكوين العظام المتضررة تدريجيا، بحسب موقع ساينس ديلي.

نتائج واعدة في التجارب الأولية

أظهرت التجارب التي أجريت على الحيوانات نتائج إيجابية، إذ ساعدت الدعامة في تحفيز نمو العظام دون حدوث استجابات مناعية قوية، ما يمهد الطريق للانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.

بديل محتمل للعلاجات التقليدية

تكتسب هذه التقنية أهمية كبيرة لأن ملايين المرضى حول العالم يحتاجون سنوياً إلى عمليات ترقيع العظام، خاصة بعد إزالة الأورام أو بسبب أمراض المفاصل والعدوى الشديدة. وغالباً ما تعتمد العلاجات الحالية على أنسجة من جسم المريض نفسه، وهي عملية قد تكون مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.

خطوة نحو علاج متاح على نطاق واسع

يرى الباحثون أن إمكانية تصنيع هذه الدعامات مسبقاً وتخزينها قد تفتح الباب لاستخدامها مستقبلاً في المستشفيات بشكل واسع، ما قد يساهم في تحسين علاج إصابات العظام المعقدة وتقليل العبء على المرضى.

اقرأ أيضا:

مؤشرات مبكرة تكشف هشاشة العظام لدى النساء

توقف عنها.. 9 عادات تؤذي صحة العظام والمفاصل

سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض

العظام الأورام المفاصل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
خبير تربوي: تكدس خريجي الكليات النظرية يهدد سوق العمل
مدارس

خبير تربوي: تكدس خريجي الكليات النظرية يهدد سوق العمل
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
رياضة محلية

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة