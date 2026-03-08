إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران

كتب : محمود الطوخي

11:21 م 08/03/2026

خامنئي ونجله

أفادت وكالة "تسنيم"، الأحد، بأن مجلس خبراء القيادة في إيران أعلن بأغلبية ساحقة من الأصوات اختيار مجتبى خامنئي قائدا ثالثا لإيران، خلفا لوالده المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

حسم قرار اختيار مجتبى الخامنئي في مجلس الخبراء

وفي وقت سابق من اليوم، أكد حسين علي إشكوري عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أن مسألة تحديد هوية المرشد الأعلى الجديد قد حُسمت بالفعل، مشددا على أن اسم خامنئي سيظل خالدا وحاضرا كزعيم للبلاد رغم عدم الإعلان الرسمي عن القرار النهائي حتى اللحظة.

وأوضح حسين علي إشكوري في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الإيرانية الأحد، أن الهيئة المكلفة باختيار المرشد الأعلى القادم قد انتهت من كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الملف الحساس، حيث صرح "لقد تم الانتهاء من مسألة تحديد القيادة.. سيظل اسم خامنئي حاضرا".

كواليس التصويت لضمان اختيار مجتبى الخامنئي

وأضاف عضو مجلس الخبراء أن عملية التصويت على اختيار القائد الجديد قد جرت بالفعل، معربا عن تطلعاته بأن تقوم السلطات المعنية بإعلان النتائج في وقت قريب، كما وجه رسالة طمأنة للداخل الإيراني بقوله "لا داعي للقلق".

مكانة المرشد الجديد بعد اختيار مجتبى الخامنئي

يبلغ مجتبى الخامنئي من العمر 56 عاما، وهو رجل دين من الرتبة المتوسطة، وعلى الرغم من أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي داخل هيكل النظام الإيراني، إلا أنه يُعرف على نطاق واسع بامتلاكه علاقات متينة وقوية مع الحرس الثوري.

