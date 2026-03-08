الرؤية المزدوجة التي تعرف باسم "الشفع الدماغي" قد تكون علامة على الإصابة بمشكلة صحية خطيرة.

ماذا تعني الرؤية المزدوجة؟

تعرف هذه الحالة بأنها رؤية صورتين لشيء واحد، وقد تصيب عينا واحدة أو كلتيهما.

ويعاني كثير من الأشخاص منها فجأة، وغالبا ما يعتقدون أنها ناتجة عن الإرهاق أو كثرة استخدام الشاشات، لكن الواقع قد يكون أخطر، إذ قد تشير إلى حدوث سكتة دماغية.

متى تصبح الرؤية المزدوجة حالة طارئة؟

وتستدعي الرؤية المزدوجة المفاجئة تدخلا طبيا خصوصا إذا صاحبها أعراض أخرى مثل تدلي الوجه، ضعف في الأطراف، ثقل في الكلام، صعوبة في المشي، أو دوخة شديدة.

كما أن الصداع المفاجئ والقوي يعتبر علامة خطر إضافية، حيث قد يشير إلى التهاب حاد أو عدوى أو نزيف داخلي، وفقا لـ "ديلي ميل"

ما العلاقة بين الرؤية المزدوجة والسكتة الدماغية؟

وتكمن العلاقة بين الرؤية المزدوجة والسكتة الدماغية في أن الأعصاب المسؤولة عن حركة العين تنشأ في الدماغ، وعند حدوث السكتة قد يتأثر الجزء المسؤول عن هذه الأعصاب، ما يؤدي إلى عدم تناسق حركة العينين وظهور الرؤية المزدوجة.

ما هي السكتة الإقفارية؟ وكيف تحدث؟

وهناك نوعان رئيسيان للسكتة الدماغية: السكتة الإقفارية، التي تمثل حوالي 80% من الحالات وتحدث نتيجة انسداد وعاء دموي يمنع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، والسكتة النزفية، الأقل شيوعًا، والتي تنتج عن تمزق وعاء دموي داخل الدماغ.

كيف تؤثر النوبة الإقفارية العابرة على تدفق الدم إلى الدماغ؟

وتشير الرؤية المزدوج أيضا إلى ما يعرف بـ"السكتة الصغيرة" أو النوبة الإقفارية العابرة، وهي اضطراب مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ تستمر أعراضه من دقائق إلى ساعات، لكنها غالبا ما تكون تحذيرا مبكرا لسكتة أكبر.

ومشكلات الرؤية تعتبر من المضاعفات الشائعة بعد السكتة الدماغية، حيث يمكن أن تؤثر السكتة على الأعصاب و أجزاء الدماغ المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية، ما قد يؤدي إلى فقدان المجال البصري أو مشاكل في حركة العين أو حتى هلوسات بصرية.

ورغم أن الرؤية المزدوجة قد تكون ناتجة عن أسباب أخرى كمرض السكري أو التصلب المتعدد أو مشاكل الغدة الدرقية أو إجهاد العين، إلا أن الخطر الأكبر يكمن في تجاهل الأعراض المفاجئة.

