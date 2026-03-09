قادمة من إيران.. الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات



وكالات

أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بيانا الاثنين، أكدت فيه أن الدفاعات الجوية في البلاد تعاملت مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى أن الأصوات المسموعة في البلاد، ناتجة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ البالستية والمقاتلات للمسيرات.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة تمكنت من السيطرة على حريق اندلع نتيجة سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية.

وعملت فرق الاستجابة على احتواء الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إي إصابات.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة وتجنب تداول الشائعات.

وتعد هذه الموجة جزءا من هجمات إيرانية مستمرة منذ 28 فبراير كرد على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية التي قتلت المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من القادة الإيرانيين، مع رصد 221 صاروخا باليستيا و1305 مسيرات حتى الآن في الإمارات، معظمها جرى اعتراضه.

في يومها العاشر تشهد الحرب على إيران تصعيدا ينسحب على الشرق الأوسط حيث تواصل واشنطن وتل أبيب ضرب أهداف في إيران بينما ترد إيران بهجمات مستهدفة إسرائيل والمصالح الأمريكية بالخليج، وفقا لروسيا اليوم.