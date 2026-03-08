إعلان

الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة

كتب : أحمد الجندي

10:22 م 08/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المنطقة تمر بظروف صعبة، معربًا عن تمنياته بأن تنتهي الحرب الحالية في أقرب وقت، وألا تمتد آثارها بما يؤذي الدول الإقليمية ومواطنيها، محذرًا من أن آثار وتداعيات الأزمة الراهنة قد تؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي حال امتداد أمد الأزمة، خاصة في ظل التوقعات برفع أسعار المنتجات البترولية.

كما شدد الرئيس في هذا الصدد على أهمية الوحدة بين أبناء الشعب، وأن يتم العمل بحكمة والتنبه للمستقبل ‏في كل إجراءاتنا حتى يتم العبور من هذه الأزمة بسلامة، مضيفا أن الخمس سنوات الأخيرة كانت صعبة من الناحية الاقتصادية بسبب الأزمات المتلاحقة التي تمكنت مصر من تجاوزها.

وشدد الرئيس على ضرورة حسن تعامل الشرطة مع المواطنين، مختتما كلمته بتوجيه التهنئة مجددا إلى الحضور، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر، وأن تجتاز الأزمة الحالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اختتم زيارته لأكاديمية الشرطة بأداء صلاة العشاء والتراويح مع كبار المسؤولين ومجموعة من طلبة كلية الشرطة.

اقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية

وزير العمل يبحث مع نجيب ساويرس التعاون مع منصة "شغلني" لتدريب وتشغيل الشباب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدة الشعب أزمات اقتصادية تعامل الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
أخبار مصر

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
هل يجوز إخراج زكاة الفطر مع زكاة المال في رمضان؟.. أمين الفتوى يُجيب
جنة الصائم

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مع زكاة المال في رمضان؟.. أمين الفتوى يُجيب

وزير العمل يبحث مع نجيب ساويرس التعاون مع منصة "شغلني" لتدريب وتشغيل الشباب
أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع نجيب ساويرس التعاون مع منصة "شغلني" لتدريب وتشغيل الشباب
د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
فيديوهات رمضان

د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان