تركيا تعلن نشر مقاتلات "إف 16" وأنظمة دفاع جوي شمال قبرص.. ما السبب؟
كتب : مصراوي
مقاتلات إف-16
وكالات
أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية.
قال بيان لوزارة الدفاع التركية: "في إطار النهج المرحلي لتعزيز أمن جمهورية شمال قبرص التركية في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، تم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز (إف 16) وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارا من اليوم الإثنين".
أضاف البيان: "سيستمر اتخاذ تدابير إضافية بناء على التطورات اللاحقة، إذا كان ذلك ضروريا".
كانت مصادر إعلامية أشارت في وقت سابق، إلى أن تركيا تعتزم نشر 6 مقاتلات "إف 16" في جمهورية شمال قبرص التركية.
ونقلت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية عن مسؤول في هيئة الطيران المدني بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية، أن هدف الخطوة "تعزيز الدفاعات هناك"، وفقا لسكاي نيوز.