مع ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء خاصة مع اقتراب فصل الصيف، تزداد أهمية ترشيد الاستخدام للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتجنب أي ضغوط قد تؤثر على كفاءة التغذية الكهربائية.

ويؤكد خبراء الطاقة أن اتباع بعض السلوكيات البسيطة في المنازل وأماكن العمل يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل الاستهلاك، وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.

وفي هذا الإطار يمكن للمواطنين اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة، بما يساهم في تقليل فرص انقطاع التيار وضمان استمرار الخدمة بكفاءة٠٠٠

ويستعرض "مصراوى"مجموعة من النصائح البسيطة والفعّالة في المنزل أو العمل يجب العمل بها :-

1. ترشيد استخدام التكييف:-

ضبط التكييف على درجة حرارة 24 أو 25 بدلًا من درجات منخفضة جدًا.

إغلاق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف.

تنظيف فلاتر التكييف بانتظام لرفع كفاءة التشغيل.

2. استخدام الأجهزة الكهربائية بكفاءة:-

تشغيل الغسالة وغسالة الأطباق عند امتلائها فقط.

تجنب تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي (المكواة – السخان – الفرن الكهربائي) في نفس الوقت.

فصل الأجهزة غير المستخدمة من الكهرباء بدل تركها على وضع الاستعداد.

3. الاعتماد على الإضاءة الموفرة:-

استبدال اللمبات التقليدية بـ لمبات LED لأنها توفر حتى 80٪ من الاستهلاك.

إطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة.

4. الاستخدام الجيد للسخان الكهربائي:-

تشغيل السخان قبل الاستخدام بوقت قصير وليس طوال اليوم.

ضبط درجة الحرارة عند المستوى المتوسط.

5. تقليل استخدام الأجهزة وقت الذروة:-

يفضل تقليل استخدام الأجهزة الثقيلة بين الساعة 6 مساءً إلى 10 مساءً لأنها فترة أعلى استهلاك للكهرباء.

6. تحسين كفاءة الثلاجة:-

عدم فتح باب الثلاجة كثيرًا.

ترك مسافة تهوية خلفها.

التأكد من إحكام غلق الباب.

7. استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة:-

عند شراء جهاز جديد اختار الأجهزة ذات كفاءة الطاقة العالية لأنها أقل استهلاكًا للكهرباء



