كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من روسيا أن تناول مكملات فيتامين سي قد يسهم في خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي لدى البالغين.

هل تناول مكملات فيتامين سي يخفض ضغط الدم؟

وحلل الباحثون بيانات 17 تجربة عشوائية، وأوضحت الدراسة أن تناول فيتامين سي يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بمتوسط 3.7 ملليمتر زئبقي، وفقا لـ "لينتا رو".

ما هو ضغط الدم الانقباضي؟

هو الرقم العلوي في قراءة الضغط الذي يقيس الضغط في الشرايين عندما ينقبض القلب ويضخ الدم.

ماذا يشير ضغط الدم الانبساطي؟

يشير إلى ضغط الدم في الشرايين بين ضربات القلب عندما يسترخي القلب، لكن التحاليل في الدراسة لم تظهر انخفاض بشكل عام بين جميع المشاركين الأصحاء الذين تناولوا مكملات فيتامين سي.

لكن لاحظ الباحثون أن تناول هذا الفيتامين ساهم في خفض معدلات الدم الانبساطي بمعدل 2.3 ملليمتر زئبقي لدى مرضى السكري.

ما تأثير فيتامين سي على المناعة؟

يساعد فيتامين سي على تقوية المناعة وحماية الجسم من الالتهابات وتعزيز امتصاص الحديد في الجسم.

