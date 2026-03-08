إعلان

ما العلاقة بين فيتامين سي وانخفاض ضغط الدم؟

كتب : شيماء مرسي

04:00 ص 08/03/2026

فيتامين سي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من روسيا أن تناول مكملات فيتامين سي قد يسهم في خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي لدى البالغين.

هل تناول مكملات فيتامين سي يخفض ضغط الدم؟

وحلل الباحثون بيانات 17 تجربة عشوائية، وأوضحت الدراسة أن تناول فيتامين سي يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بمتوسط 3.7 ملليمتر زئبقي، وفقا لـ "لينتا رو".

ما هو ضغط الدم الانقباضي؟

هو الرقم العلوي في قراءة الضغط الذي يقيس الضغط في الشرايين عندما ينقبض القلب ويضخ الدم.

ماذا يشير ضغط الدم الانبساطي؟

يشير إلى ضغط الدم في الشرايين بين ضربات القلب عندما يسترخي القلب، لكن التحاليل في الدراسة لم تظهر انخفاض بشكل عام بين جميع المشاركين الأصحاء الذين تناولوا مكملات فيتامين سي.

لكن لاحظ الباحثون أن تناول هذا الفيتامين ساهم في خفض معدلات الدم الانبساطي بمعدل 2.3 ملليمتر زئبقي لدى مرضى السكري.

ما تأثير فيتامين سي على المناعة؟

يساعد فيتامين سي على تقوية المناعة وحماية الجسم من الالتهابات وتعزيز امتصاص الحديد في الجسم.

اقرأ أيضا:

5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة

5 أسباب وراء الشعور المستمر بالإرهاق- لن تتوقعها

احذر هذه العلامات- قد تكون أولى دلالات نقص فيتامين C


فيتامين سي ضغط الدم المناعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
دراما و تليفزيون

"كان هيكسر الاستوديو"..انفعال عصام الحضري على فريق عمل برنامج "الكاميرا
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..
حوادث وقضايا

سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين