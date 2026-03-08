يظن الكثيرون أن الحفاظ على صحة العظام يتطلب تناول مكملات الكالسيوم بانتظام، لكن النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني يمكن أن يوفروا الكالسيوم والعناصر الضرورية للعظام في كثير من الحالات دون الحاجة إلى المكملات

كيف تسهم التغذية المتوازنة في قوة العظام؟

وتحتاج العظام أيضا إلى مزيج من التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم للحفاظ على كثافتها والوقاية من الأمراض المرتبطة بها، مثل هشاشة العظام

ما دور التمارين الرياضية في صحة العظام؟

وتؤدي التمارين الرياضية دورا مهما في الحفاظ على صحة العظام، إذ تساعد على زيادة كثافة العظام وتحفيز تجدد أنسجة العظام وتقليل فقدان العظام مع التقدم في العمر، وفقا لـ "VeryWellHealth".

ما هي أبرز التمارين المفيدة لصحة العظام؟

ومن أبرز التمارين المفيدة المشي السريع والجري الخفيف والرقص ورفع الأوزان أو تمارين الضغط والتوازن التي تقلل خطر السقوط.

كما يتركز معظم الكالسيوم في الجسم داخل العظام والأسنان، لذلك فإن الحصول على كمية كافية منه ضروري للحفاظ على قوتها.

ما هي مصادر الكالسيوم؟

منتجات الألبان والزبادي قليل الدسم والحليب والكفير والزبادي اليوناني.

كيف يمكن دمج الأسماك في النظام الغذائي اليومي؟

كما أن بعض أنواع الأسماك تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم مثل السردين المعلب والسلمون المعلب والروبيان والأسماك الدهنية توفر أحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والعظام.

هل يمكن زيادة كمية الكالسيوم من خلال الخضراوات؟

كما أن إضافة الخضراوات إلى الوجبات اليومية يمكن أن يرفع كمية الكالسيوم التي يحصل عليها الجسم.

ومن الخضروات الغنية بالكالسيوم الكرنب والسبانخ وأوراق اللفت وأوراق البنجر، كما توفر هذه الخضروات فيتامينات ومعادن أخرى تدعم صحة العظام.

هل عصير البرتقال يسهم في تقوية العظام؟

ويمكن أيضا الحصول على الكالسيوم من الأطعمة المدعمة، مثل حليب اللوز وحليب الصويا وحليب الأرز، إضافة إلى عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم وبعض أنواع الزبادي النباتي.

اقرأ أيضا:

مؤشرات مبكرة تكشف هشاشة العظام لدى النساء

توقف عنها.. 9 عادات تؤذي صحة العظام والمفاصل

سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض





