البحرين.. شركة بابكو تعلن القوة القاهرة و32 مصابا بعد هجمات إيرانية



وكالات

أعلنت شركة بابكو إنرجيز، التي تدير المصفاة النفطية الحكومية الرئيسية في البحرين، الإثنين، حالة القوة القاهرة على عملياتها في ظل تكرار الهجمات الإيرانية على المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.

وأفادت الوكالة بأن شركة بابكو إنرجيز ش.م.ب. مقفلة، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، أعلنت حالة القوة القاهرة على عملياتها المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة.

وأوضحت الشركة أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمَّنة بالكامل وفقًا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

وأعربت شركة بابكو إنرجيز عن تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع جميع شركائها، مؤكدة أنها ستواصل إطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الاتصال الوطني البحريني اندلاع حريق بسبب استهداف إيراني لمنشأة في المعامير، مع وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح. وأوضح أن الجهات المختصة باشرت إجراءات إطفاء الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة أن الهجوم الإيراني بطائرات مسيّرة، الذي طال منطقة سترة فجر اليوم، أسفر عن إصابة 32 مدنيًا يُجرى التعامل معهم وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بينهم 4 حالات حرجة، من بينها حالات لأطفال استدعت تدخلاً جراحيًا.

وبيّنت الوزارة أن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، وتضمنت الإصابات تعرض فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا لإصابات بالغة في الرأس والعين، وتعرض طفلين يبلغان 7 و8 أعوام لإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، فيما كان أصغر المصابين رضيعًا يبلغ من العمر شهرين، وفقا للغد.