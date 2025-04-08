6 فوائد مذهلة لتناول ثمرتين من البرتقال يوميا

لا يقتصر البرتقال على كونه فاكهة لذيذة، بل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تدعم وظائف الجسم المختلفة وتحميه من الأمراض، ولكن، هل تعلم ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرتين من البرتقال يوميا؟

تقوية المناعة

يُعرف البرتقال بغناه بفيتامين C، وهو عنصر غذائي حيوي يؤدي دورا محوريا في تقوية جهاز المناعة، ويعمل كمضاد للأكسدة القوي الذي يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى والفيروسات، وفقا لموقع "Times of India".

بشرة متألقة وصحية

فمضادات الأكسدة وفيتامين C الموجودان بوفرة في هذه الفاكهة الساحرة يساهمان في تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن مرونة الجلد ونضارته، وبفضل ذلك، يساعد على تقليل ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، ليمنح البشرة إشراقة صحية وجذابة.

دعم صحة القلب

نظرا لأنه غني بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في استرخاء الأوعية الدموية والحفاظ على مستويات ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، ما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تسهيل الهضم

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تسهم في تليين البراز وتسهيل حركة الأمعاء، ما يقي من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

ترطيب فعال

يساعد تناول البرتقال على تعويض السوائل المفقودة والحفاظ على ترطيب الجسم بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي علىElectrolytes مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم التي تحافظ على توازن السوائل في الجسم ومنع الجفاف.

تعزيز صحة العين

نظرا لأنه مصدر جيد لفيتاميني A وC، وهما من مضادات الأكسدة القوية التي تعزز صحة الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في العينين، كما تسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي.

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