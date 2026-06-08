قد تتحول إلى سم قاتل.. أخطر 6 فواكه في العالم رغم شكلها الجذاب

الطيور من أكثر الكائنات الحية جمالا في عالم الطبيعة، إذ تمتلك ألوانا مميزة وأشكالا مدهشة تخطف الأنظار.

فيما يلي، أجمل 10 طيور في العالم، وفقا لموقع "livescience".

ما هو طائر الطوقان ذو المنقار المعقوف؟

طائر الطوقان من أبرز الطيور الاستوائية، ويتميز بريشه الأسود ومنقاره الكبير متعدد الألوان الذي يشكل نحو ثلث طوله. ورغم حجمه الظاهري الكبير، فإن منقاره خفيف ومجوف، ويستخدمه في التقاط الفاكهة والحشرات والزواحف الصغيرة، كما يساعده على تنظيم حرارة جسمه وجذب شريك التزاوج.

ما الذي يميز طائر الجنية الرائع في أستراليا؟

يُعرف هذا الطائر بألوانه الزرقاء الزاهية التي تظهر لدى الذكور خلال موسم التزاوج، وقد يعيش في الشجيرات والغابات الكثيفة في أستراليا، ويتغذى على الحشرات.

في شهر سبتمبر، يبدل الذكور ريشهم البني أو البيج الباهت إلى ريش أزرق لامع مع قناع أسود حول العينين، بعد ذلك، يبدأون في عروض مميزة.

أما الإناث، تبني أعشاشا من العشب الجاف وقطع اللحاء والجذور الصغيرة، وتكون هذه الأعشاش ضيقة لدرجة أن الطيور تضطر لثني ذيولها أثناء فترة الحضانة.

لماذا يُلقب طائر جولديان بقوس قزح الطيور؟

طائر جولديان واحدا من أكثر الطيور تنوعا في الألوان، حيث يجمع بين الأخضر والأصفر والأرجواني والأحمر في مظهر واحد، ويعيش في شمال أستراليا ويتغذى على البذور والحشرات، ويتجمع في أسراب كبيرة قرب مصادر المياه.

ما أبرز صفات الطائر الطنان ذو الحلق الناري؟

يتميز هذا الطائر الصغير بريش متدرج الألوان يتراوح بين البرتقالي والأخضر والأزرق المتلألئ، يعيش في مرتفعات أمريكا الوسطى، ويعتمد على امتصاص الرحيق من الأزهار باستخدام منقاره الطويل والدقيق.

كيف يعيش طائر الوروار ذو الصدر الأرجواني؟

يعيش في مناطق أفريقيا ويشتهر بريشه الملوّن الذي يجمع بين الأرجواني والفيروزي والأزرق. كما يُعرف بمهاراته البهلوانية في الطيران وصيد الفرائس مثل الحشرات والزواحف، بل وقد يهاجم أعشاش طيور أخرى.

ما سر جمال طائر الفردوس ويلسون؟

طائر الفردوس ويلسون من أكثر طيور الفردوس جمالا، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى عالم الطيور البريطاني إدوارد ويلسون، يتميز بريش أحمر وأصفر وتاج أزرق لامع.

ويشتهر هذا الطائر بعروض تزاوج مبهرة ومعقدة، يستخدم خلالها ألوانه اللامعة وحركاته الاستعراضية لجذب الإناث داخل غابات إندونيسيا.

لماذا يُعتبر طائر الكيتزال رمزا للجمال؟

طائر الكيتزال الرائع واحدا من أجمل طيور العالم، إذ يتميز بألوانه المبهرة من الأخضر الفيروزي والأحمر، ويعيش في الغابات السحابية الممتدة من جنوب المكسيك حتى غرب بنما.

ويشتهر الذكر بعُرف ذهبي مائل إلى الأخضر وريش ذيل طويل لامع، قد يصل طوله إلى 90 سم خلال موسم التزاوج، حيث يستخدمه في عروض طيران مبهرة لجذب الإناث.

ما الذي يميز طائر كوتينجا المرصع بالترتر؟

طائر الكوتينجا المرقط من الطيور الاستوائية التي تعيش في غابات وأدغال شمال أمريكا الجنوبية، وخاصة في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل.

ويتميز الذكور بريش لافت بألوان زرقاء فاتحة على الصدر والبطن، مع أجنحة باللون الأزرق الداكن، وحلق أرجواني يضفي عليه مظهرا جذابا يساعده على جذب الإناث، التي تمتاز بريش بني باهت أكثر هدوءا.

وقد يبلغ طول هذا الطائر ما بين 18 إلى 23 سنتيمترا، نظامه الغذائي لا يقتصر على الفواكه فقط، إذ يتغذى أيضا على الحشرات الغنية بالبروتين، خاصة خلال موسم التكاثر.

لماذا يعد ببغاء روزيلا القرمزي من الطيور المدهشة؟

يأتي بألوان متعددة تشمل الأحمر والبرتقالي والأصفر، بينما تتميز الصغار بريش أخضر، ويتميز ببقع زرقاء على الخدين، وريش ذيل أزرق، وأجنحة منقطة بالأسود.

تتواجد هذه الببغاوات في جنوب وشرق أستراليا، مع مجموعات في جزيرة نورفولك ونيوزيلندا، وتعيش في أسراب صغيرة وتتغذى على البذور والأعشاب والشجيرات والحشرات وبعض أزهار الأشجار، كما تصدر أصواتا تشمل صراخا حادا وصفيرا معدنيا.

كيف يصطاد الرفراف الشائع فرائسه؟

الرفراف الشائع طائر ذو ريش أزرق وبرتقالي مميز ينتشر في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، وهو طائر خجول يعتمد على منقاره الطويل المدبب لاصطياد الأسماك الصغيرة من المياه الراكدة والبطيئة الجريان.

يعيش على ضفاف الأنهار والجداول، ثم ينقض بسرعة عند رؤية الفريسة، ويبلغ طوله نحو 15 سم وجناحيه 25 سم، ويتميز بظهر أزرق معدني وصدر نحاسي بني، ويمكن تمييز الإناث بوجود بقعة حمراء عند قاعدة المنقار.

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