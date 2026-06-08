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عاد اسم رجل الأعمال صبري نخنوخ إلى صدارة المشهد خلال الأيام الماضية، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه على خلفية القضية المرتبطة بأحداث داخل معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام وأعادت اسمه مجددًا إلى واجهة الأخبار.

ومع تصاعد الاهتمام بتطورات القضية، عاد الحديث أيضًا عن جانب آخر لطالما ارتبط باسم نخنوخ على مدار سنوات، وهو السيارات الفارهة والنادرة التي ظهر معها في صور ومقاطع فيديو متداولة، والتي جعلته واحدًا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل داخل عالم السيارات الفاخرة في مصر.

ورغم أن التحقيقات الجارية لا ترتبط بشكل مباشر بأسطول السيارات المنسوب إليه، فإن المفارقة أن القضية بدأت من داخل معرض سيارات، وهو ما أعاد إلى الأذهان مجموعة الطرازات الفاخرة التي ارتبطت باسمه خلال السنوات الماضية.



رولز رويس المكشوفة

تعد رولز رويس المكشوفة أحدث السيارات التي ارتبطت باسم صبري نخنوخ بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول حظي بمشاهدات واسعة خلال الأيام الماضية، لتتحول السيارة سريعًا إلى حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنتمي السيارة إلى واحدة من أكثر العلامات فخامة في العالم، حيث تعتمد رولز رويس على محركات V12 القوية وتشتهر بمقصورتها المصنوعة يدويًا بالكامل، مع استخدام أجود أنواع الجلود والأخشاب الطبيعية وأنظمة عزل استثنائية، فيما تعد النسخ المكشوفة من أكثر سيارات العلامة البريطانية تميزًا وندرة.

رينج روفر فوج

ظهرت رينج روفر فوج ضمن السيارات المرتبطة باسم نخنوخ خلال السنوات الماضية، وهي واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة عالميًا، بفضل تصميمها المهيب ومستويات الراحة العالية التي توفرها لركابها.

وتعتمد السيارة على مجموعة من المحركات القوية، إلى جانب أنظمة دفع رباعي متطورة وتجهيزات رفاهية متقدمة، ما جعلها الخيار المفضل للعديد من رجال الأعمال والشخصيات العامة حول العالم.

بنتلي.. عندما تجتمع القوة مع الرفاهية

لطالما ارتبط اسم بنتلي بعالم الفخامة البريطانية الراقية، وهي واحدة من السيارات التي ترددت كثيرًا ضمن السيارات التي ظهر معها نخنوخ في مناسبات مختلفة.

وتتميز سيارات بنتلي بقدرتها على الجمع بين الأداء الرياضي القوي والفخامة المطلقة، حيث تعتمد على محركات عالية الأداء ومقصورات داخلية تتميز بأعمال التطعيم الخشبية والجلود الفاخرة، لتقدم تجربة قيادة تجمع بين الراحة والقوة في آن واحد.

فيراري بورتوفينو

من بين السيارات الرياضية التي ارتبطت باسم نخنوخ تبرز فيراري بورتوفينو، إحدى أشهر السيارات المكشوفة التي تحمل شعار الحصان الجامح، والتي تجمع بين التصميم الإيطالي الجذاب والأداء الرياضي الاستثنائي.

وتعتمد السيارة على محرك V8 تيربو مزدوج يوفر مستويات أداء قوية، فيما يمنحها تصميمها الانسيابي ومقصورتها الرياضية الفاخرة مكانة خاصة بين أبرز السيارات الخارقة في العالم.

أستون مارتن.. الأناقة البريطانية الحاضرة دائمًا

كما ظهر صبري نخنوخ في صور متداولة إلى جانب سيارات أستون مارتن، العلامة البريطانية الشهيرة التي نجحت في الجمع بين الفخامة والأداء الرياضي داخل قالب واحد.

وتشتهر أستون مارتن بتصميماتها الأنيقة ومحركاتها القوية ومقصوراتها الراقية، كما اكتسبت شهرة عالمية واسعة باعتبارها السيارة الأشهر لشخصية "جيمس بوند"، لتصبح واحدة من أكثر السيارات الرياضية الفاخرة تميزًا على مستوى العالم.