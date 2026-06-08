في لفتة إنسانية لاقت استحسانًا واسعًا داخل كلية الحقوق بجامعة المنيا، حرص الأستاذ الدكتور حسن سند، عميد الكلية، على الجلوس مع الطفل «يزن» نجل إحدى الطالبات، والذي كان ينتظر في حديقة الكلية حتى انتهاء والدته من أداء الامتحانات، في مشهد يعكس روح الدعم والاهتمام داخل الحرم الجامعي.

دقائق إنسانية صنعت البهجة



وقضى عميد الكلية بعض الوقت بصحبة الطفل، متبادلًا معه الحديث في أجواء ودية، بهدف التخفيف عنه خلال فترة الانتظار، وهو ما أدخل السعادة على قلبه وأضفى حالة من البهجة والطمأنينة داخل الكلية.

دعم للطالبات وأبنائهن



وتأتي هذه اللفتة في إطار حرص إدارة كلية الحقوق على مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الطالبات المتزوجات، اللاتي يضطررن إلى اصطحاب أطفالهن خلال فترة الامتحانات، حيث يقضي الأطفال وقتهم في حديقة الجامعة حتى انتهاء ذويهم من أداء الامتحانات.