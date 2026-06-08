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بعد 28 عاما.. المصري البورسعيدي يتوج بكأس عاصمة مصر

كتب : محمد عبد السلام

10:46 م 08/06/2026 تعديل في 10:51 م

المصري (3)

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حقق المصري البورسعيدي فوزا مهما على نظيره إنبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو، ضمن مواجهات نهائي كأس عاصمة مصر.

وشهدت المباراة تفوقا واضحا للمصري، حيث افتتح منذر طمين التسجيل في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف حسن علي الهدف الثاني في الدقيقة 53، فيما اختتم عمر الساعي الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1).

وبهذا الانتصار، نجح المصري في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليكتب صفحة جديدة في سجلات النادي.

كما يعد هذا التتويج الأول للفريق البورسعيدي منذ 28 عامًا، حيث كان آخر ألقابه عام 1997-1998 عندما فاز بلقب كأس مصر، ليعود اليوم إلى منصات التتويج من جديد بعد فترة طويلة من الغياب.

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المصري البورسعيدي كأس عاصمة مصر

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