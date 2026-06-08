إعلان

"اتجوزها عرفي وبيهددها بصورها".. تفاصيل مأساة فتاة البحيرة مع خطيبها

كتب : مصراوي

10:58 م 08/06/2026

كواليس فيديو استغاثة فتاة البحيرة من خطيبها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن تضرر فتاة ووالدتها من خطيب الأولى لتعديه عليها وزواجهما عرفياً وقيامه عقب ذلك بابتزازها وتهديدها والتشهير بها والإساءة لسمعتها.

فيديو فتاة البحيرة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد السيدتان الظاهرتان بالفيديو (مقيمتان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون)، وبسؤالهما قررت الفتاة بخطبتها من (عامل - مقيم بذات الدائرة) وزواجها منه "عُرفيا" بتاريخ 10 /6/2025.

تحرك الشرطة

وعقب ذلك ابتزها ماديا وهددها بالتشهير بها والإساءة لسمعتها ونشر صور لها لرغبتها في الانفصال عنه ورفضه ذلك، وقدمت والدتها ما يفيد ذلك وأمكن ضبط الـمُتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة فيديو ابتزاز صور

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

دلالات زيارة الرئيس الإريتري للقاهرة.. السفير صلاح حليمة يكشف أبعاد التقارب
أخبار مصر

دلالات زيارة الرئيس الإريتري للقاهرة.. السفير صلاح حليمة يكشف أبعاد التقارب
سيدة متهمة بالجمع بين زوجين في مدينة نصر: "بحبهم هما الاتنين"
حوادث وقضايا

سيدة متهمة بالجمع بين زوجين في مدينة نصر: "بحبهم هما الاتنين"
"اتجوزها عرفي وبيهددها بصورها".. تفاصيل مأساة فتاة البحيرة مع خطيبها
حوادث وقضايا

"اتجوزها عرفي وبيهددها بصورها".. تفاصيل مأساة فتاة البحيرة مع خطيبها
فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟

من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل
أخبار السيارات

من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بينهما صديقه وأحد أقاربه.. القبض على متهمين جدد في قضية صبري نخنوخ
إعلام عبري: نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بـ"تصعيد مرتقب" متعدد الجولات ضد إيران
انهيار إمبراطورية نخنوخ.. القبض على يحيى الصعيدي وترحيله إلى النيابة
من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل