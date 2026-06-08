كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن تضرر فتاة ووالدتها من خطيب الأولى لتعديه عليها وزواجهما عرفياً وقيامه عقب ذلك بابتزازها وتهديدها والتشهير بها والإساءة لسمعتها.

فيديو فتاة البحيرة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد السيدتان الظاهرتان بالفيديو (مقيمتان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون)، وبسؤالهما قررت الفتاة بخطبتها من (عامل - مقيم بذات الدائرة) وزواجها منه "عُرفيا" بتاريخ 10 /6/2025.

تحرك الشرطة

وعقب ذلك ابتزها ماديا وهددها بالتشهير بها والإساءة لسمعتها ونشر صور لها لرغبتها في الانفصال عنه ورفضه ذلك، وقدمت والدتها ما يفيد ذلك وأمكن ضبط الـمُتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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