مصدر يكشف لمصراوي سر تمسك الخطيب بالتعاقد مع الحسين عموتة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أسباب تمسك محمود الخطيب، رئيس النادي، بالتعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "عقد اجتماع قبل يومين جمع محمود الخطيب ونائبه ياسين منصور، إلى جانب سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، وشهد مناقشات حول ثلاثة مدربين كانوا مرشحين لخلافة ييس توروب".

وأضاف: "خلال الاجتماع، أبدى محمود الخطيب تمسكه بالتعاقد مع الحسين عموتة لعدة أسباب، أبرزها خبراته التدريبية الكبيرة، بعدما حقق العديد من البطولات مع الأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى شخصيته القوية داخل وخارج غرفة الملابس، وهو ما يحتاجه الأهلي خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح المصدر أن هناك سببًا آخر وصفه بالجوهري وراء إصرار الخطيب على التعاقد مع المدرب المغربي، يتمثل في سهولة تواصله مع اللاعبين والإدارة، على عكس بعض المدربين الأجانب الذين لا يجيدون اللغة العربية، ويعتمدون بشكل كامل على المترجم، كما حدث مع عدد من المدربين السابقين الذين تولوا تدريب الأهلي.

وشدد المصدر على أن الأهلي بات قريبا جدا من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الحسين عموتة، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من بنود العقد.