أول تعليق من إريكسن عقب سقوطه في مباراة الدنمارك وأوكرانيا

"بدأت رحلة التعافي".. أول تعليق من إريكسن بعد تعرضه لأزمة صحية أمام أوكرانيا

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وجه كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك ونادي فولفسبورج رسالة طمأنة للجماهير عقب الحادث الذي تعرض له خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الأوكراني ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وكتب اللاعب الدنماركي عبر حسابه على إنستجرام "أود أن أبلغ الجميع أنني بخير، وأنني عدت إلى المنزل مع عائلتي، وكما يمكنكم أن تتخيلوا، فإن تلقي صدمة من جهاز مزيل الرجفان القابل للزرع (ICD) كان له تأثير كبير علي وعلى عائلتي، لكنني أريد أن أطمئن الجميع بأن هذا كان وضعا مختلفا عما حدث في عام 2021".

وأضاف "أشعر بحالة جيدة، وقد بدأت بالفعل رحلة التعافي، وممتن للدعم والمساعدة التي قدمها جميع اللاعبين والطاقم الطبي في الملعب".

وواصل "أشعر بالامتنان للغاية للأطباء الذين اعتنوا بي وبقلبي على مدار السنوات الماضية، وبفضل خبرتهم قام الجهاز بحمايتي عندما كنت بحاجة إلى ذلك".

وأتم "في الوقت الحالي، ينصب تركيزي على التعافي، وقضاء الوقت مع عائلتي، والذهاب في إجازة، ولعب كرة القدم مع أطفالي".

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