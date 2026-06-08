خطفت الأنظار في حفل Gotham TV Awards 2026 العديد من النجمات العالميات بإطلالات لافتة جمعت بين الجرأة والأناقة، حيث تنوعت اختياراتهن بين التصاميم الشفافة والقصات الجريئة.

فيما يلي أجرأ إطلالات النجمات في الحفل، وفقا لمجلة "Vogue".

جريس جومر

ظهرت الممثلة الأمريكية جريس جومر بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا شفافا أضفى لمسة لافتة من الجرأة، مع مكياج ناعم بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة زادت من أناقة اللوك.

هالي لو ريتشاردسون

اختارت الممثلة الأمريكية هالي لو ريتشاردسون فستانا ذهبيا طويلا بقصة منسدلة ومكشوفة الصدر، مع فتحة ساق جريئة، وأكملت إطلالتها بحقيبة وكلاتش وحذاء باللون الذهبي.

جينيفر لوبيز

تألقت الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز بفستان نيود جريء بتصميم حورية البحر، مزين بالورود وشفاف من الأسفل، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى أبرزت ملامح وجهها.

مايهالا

ظهرت الممثلة الأمريكية مايهالا بفستان فضي قصير لامع بقصة كب ومكشوف الصدر، مع شعر منسدل وحذاء أنيق بنفس اللون، ما منحها إطلالة عصرية لافتة.

هانتر شيفر

ارتدت الممثلة وعارضة أزياء الأمريكية هانتر شيفر فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأخضر الفاتح، تميز بأنه مزينا بالترتر اللامع، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي مع مكياج ناعم بدرجات النيود، ونسقت مع الفستان حذاء طويل وكلاتش باللون الأصفر.

كلير دينز

كما تألقت الممثلة الأمريكية كلير دينز بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج تميز بأنه منسدل على الجسم ومكشوفا عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أسورة، وحلق. واختارت أن تترك خصلات شعرها على الجانبين.