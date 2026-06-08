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14 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Gotham"

كتب : أسماء مرسي

09:30 م 08/06/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الممثلة الأمريكية هالي لو ريتشاردسون
  • عرض 14 صورة
    الممثلة وعارضة أزياء الأمريكية هانتر شيفر
  • عرض 14 صورة
    اعتمدت كلير تسريحة الشعر المنسدلة
  • عرض 14 صورة
    الممثلة الأمريكية مايهالا بفستان جريء
  • عرض 14 صورة
    ظهرت الممثلة الأمريكية جريس جومر بإطلالة جريئة
  • عرض 14 صورة
    جينيفر لوبيز
  • عرض 14 صورة
    اعتنمدت مايهالا تسريحة الشعر المنسدلة
  • عرض 14 صورة
    جينيفر لوبيز بفستان شفاف
  • عرض 14 صورة
    ارتدت فستانا أسود طويلا شفافا أضفى لمسة لافتة من الجرأة
  • عرض 14 صورة
    ارتدت الممثلة الأمريكية كلير دينز فستانا جريئا
  • عرض 14 صورة
    جريس جومر
  • عرض 14 صورة
    الممثلة الأمريكية كلير دينز
  • عرض 14 صورة
    هالي لو ريتشاردسون بفستان بصيحة فتحة الساق الجريئة

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خطفت الأنظار في حفل Gotham TV Awards 2026 العديد من النجمات العالميات بإطلالات لافتة جمعت بين الجرأة والأناقة، حيث تنوعت اختياراتهن بين التصاميم الشفافة والقصات الجريئة.

فيما يلي أجرأ إطلالات النجمات في الحفل، وفقا لمجلة "Vogue".

جريس جومر

ظهرت الممثلة الأمريكية جريس جومر بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أسود طويلا شفافا أضفى لمسة لافتة من الجرأة، مع مكياج ناعم بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة زادت من أناقة اللوك.

هالي لو ريتشاردسون

اختارت الممثلة الأمريكية هالي لو ريتشاردسون فستانا ذهبيا طويلا بقصة منسدلة ومكشوفة الصدر، مع فتحة ساق جريئة، وأكملت إطلالتها بحقيبة وكلاتش وحذاء باللون الذهبي.

جينيفر لوبيز

تألقت الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز بفستان نيود جريء بتصميم حورية البحر، مزين بالورود وشفاف من الأسفل، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى أبرزت ملامح وجهها.

مايهالا

ظهرت الممثلة الأمريكية مايهالا بفستان فضي قصير لامع بقصة كب ومكشوف الصدر، مع شعر منسدل وحذاء أنيق بنفس اللون، ما منحها إطلالة عصرية لافتة.

هانتر شيفر

ارتدت الممثلة وعارضة أزياء الأمريكية هانتر شيفر فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأخضر الفاتح، تميز بأنه مزينا بالترتر اللامع، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي مع مكياج ناعم بدرجات النيود، ونسقت مع الفستان حذاء طويل وكلاتش باللون الأصفر.

كلير دينز

كما تألقت الممثلة الأمريكية كلير دينز بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج تميز بأنه منسدل على الجسم ومكشوفا عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أسورة، وحلق. واختارت أن تترك خصلات شعرها على الجانبين.

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